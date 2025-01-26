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Продвинулись ли войска РФ на севере Харьковщины и под Купянском — данные ISW

Фронт 07:48   26.01.2025
Елена Нагорная
Продвинулись ли войска РФ на севере Харьковщины и под Купянском — данные ISW Карта ISW

Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого 24 и 25 января, но не продвинулись, информирует американский Институт изучения войны (ISW).

«Украинские источники сообщили 25 января, что украинские войска отбили российскую атаку при поддержке бронетехники возле Тихого и уничтожили четыре боевые машины пехоты. Представитель украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, заявил, что российские ДРГ пытаются найти и использовать уязвимые места в украинской линии обороны. По сообщениям, на Харьковском направлении продолжают действовать подразделения российского батальона «Ваха» чеченского спецназа «Ахмат» и 245-го мотострелкового полка (47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа)», — пишет ISW.

На Купянском направлении, информируют аналитики, 24 и 25 января войска РФ продолжали наступать возле Двуречной, Глушковки, Петропавловки и Песчаного.

«Командир украинского противотанкового батальона, действующего на Купянском и Боровском направлениях, заявил, что российские войска пытаются окружить Купянск и Купянск-Узловой с севера и юга. Российские милблогеры утверждают, что российские войска продвинулись в районе Западного, но ISW не нашла подтверждения этому заявлению», — отметили в Институте.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 07:48;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого 24 и 25 января, но не продвинулись, информирует ISW".