Продвинулись ли войска РФ на севере Харьковщины и под Купянском — данные ISW
Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого 24 и 25 января, но не продвинулись, информирует американский Институт изучения войны (ISW).
«Украинские источники сообщили 25 января, что украинские войска отбили российскую атаку при поддержке бронетехники возле Тихого и уничтожили четыре боевые машины пехоты. Представитель украинской бригады, действующей на Волчанском направлении, заявил, что российские ДРГ пытаются найти и использовать уязвимые места в украинской линии обороны. По сообщениям, на Харьковском направлении продолжают действовать подразделения российского батальона «Ваха» чеченского спецназа «Ахмат» и 245-го мотострелкового полка (47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа)», — пишет ISW.
На Купянском направлении, информируют аналитики, 24 и 25 января войска РФ продолжали наступать возле Двуречной, Глушковки, Петропавловки и Песчаного.
«Командир украинского противотанкового батальона, действующего на Купянском и Боровском направлениях, заявил, что российские войска пытаются окружить Купянск и Купянск-Узловой с севера и юга. Российские милблогеры утверждают, что российские войска продвинулись в районе Западного, но ISW не нашла подтверждения этому заявлению», — отметили в Институте.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, купянск, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 26 января 2025 в 07:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Российские войска продолжали наземные атаки к северо-востоку от Харькова в районе Волчанска и Тихого 24 и 25 января, но не продвинулись, информирует ISW".