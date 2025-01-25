Враг месяц готовился к атаке на севере Харьковщины, имел ли успех: данные ISW
Войска РФ продолжали атаковать на севере Харьковщины, в частности в районах Липцев и Волчанска, 23 и 24 января, однако продвижений не зафиксировано, сообщил Институт изучения войны (ISW).
«Представитель действующей в Харьковской области украинской бригады заявил, что бригада отбила атаку российских подразделений численностью примерно в батальон, состоящий из более 30 единиц бронетехники и пехотной роты в Харьковской области недавно. Представитель оценил, что российские войска потратили более месяца на подготовку к атаке и использовали относительно новые танки и бронетехнику, включая отремонтированные танки Т-80, а не старую технику, такую как танки Т-62», — рассказали аналитики.
Атаковать оккупанты продолжили и на Купянском направлении. Российские блогеры утверждали, что армия РФ продвинулась в районе Двуречной, к западу от Западного и к населенному пункту Тополи. Однако ISW не нашел подтверждения этим заявлениям.
Кроме этого, российский блогер заявил, что их войска продвинулись к западу от Загрызово и к северу от Макеевки, но аналитики не подтверждают и эти заявления.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, аналитики, атаки, север Харьковщины;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 10:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Войска РФ продолжали атаковать на севере Харьковщины, в частности в районах Липцев и Волчанска, 23 и 24 января, однако продвижений не зафиксировано, сообщил ISW.".