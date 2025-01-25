Live
  • Сб 25.01.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Авиаудар в районе Казачьей Лопани и 16 атак: Генштаб о сутках на Харьковщине

Фронт 08:40   25.01.2025
Виктория Яковенко
Авиаудар в районе Казачьей Лопани и 16 атак: Генштаб о сутках на Харьковщине Фото: Генштаб ВСУ

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак оккупантов. Украинские воины отбивали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Двуречной, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово.

Кроме этого, враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Казачья Лопань.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и еще 11 других важных объектов противника», — добавили в Генштабе.

Читайте также: Обломки «Шахедов» повредили дома, теплицу и ЛЭП на Харьковщине, был пожар

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 25 января: летали «Шахеды», смертельный пожар
Новости Харькова — главное за 25 января: летали «Шахеды», смертельный пожар
25.01.2025, 11:41
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
24.01.2025, 13:43
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
24.01.2025, 10:20
Сегодня 25 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 января: какой праздник и день в истории
25.01.2025, 06:00
Обломки «Шахедов» повредили дома, теплицу и ЛЭП на Харьковщине, был пожар
Обломки «Шахедов» повредили дома, теплицу и ЛЭП на Харьковщине, был пожар
25.01.2025, 08:13
РФ пыталась прорваться на север Харьковщины: СОУ разгромили вражеские БМП-3
РФ пыталась прорваться на север Харьковщины: СОУ разгромили вражеские БМП-3
25.01.2025, 11:38

Новости по теме:

08:40
Авиаудар в районе Казачьей Лопани и 16 атак: Генштаб о сутках на Харьковщине
12:33
Без атак, но с ударами БпЛА и обстрелами: что происходит на севере Харьковщины
07:28
Захватили ли Зеленый Гай россияне на Харьковщине – ответ ISW
16:50
Генштаб: НАРы били по Харьковщине, четыре штурма – на Купянском направлении
16:50
ГШ: дважды враг штурмовал на Купянском направлении, один раз – на Харьковском

Вы читали новость: «Авиаудар в районе Казачьей Лопани и 16 атак: Генштаб о сутках на Харьковщине»; из категории Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 08:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".