Авиаудар в районе Казачьей Лопани и 16 атак: Генштаб о сутках на Харьковщине
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.
На Купянском направлении вчера произошло 14 атак оккупантов. Украинские воины отбивали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Двуречной, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово.
Кроме этого, враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Казачья Лопань.
«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и еще 11 других важных объектов противника», — добавили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 08:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.".