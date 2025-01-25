Авиаудар в районе Казачьей Лопани и 16 атак: Генштаб о сутках на Харьковщине

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи украинских защитников вблизи Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 08:00.

На Купянском направлении вчера произошло 14 атак оккупантов. Украинские воины отбивали штурмовые действия противника недалеко от Песчаного, Двуречной, Глушковки, Новой Кругляковки, Зеленого Гая и Загрызово.

Кроме этого, враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Казачья Лопань.

«За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления и еще 11 других важных объектов противника», — добавили в Генштабе.