Обломки «Шахедов» повредили дома, теплицу и ЛЭП на Харьковщине, был пожар

Армия РФ атаковала Чугуевский район БпЛА типа «Шахед». О последствиях рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в 22:11 в селе Шелудьковка в результате падения обломков сбитого «Шахеда» повреждены четыре частных дома.

А в 22:07 в селе Терновая в результате падения обломков вражеского дрона повреждена теплица, добавил Синегубов.

В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что в Терновой из-за атаки БпЛА произошел пожар на открытом пространстве площадью 10 м кв. Пострадавших нет.

Уже утром, в 07:17 в результате падения «Шахеда» в селе Граково повреждена ЛЭП. Электроснабжение возобновлено, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.