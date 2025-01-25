Обломки «Шахедов» повредили дома, теплицу и ЛЭП на Харьковщине, был пожар
Фото: Елена Нагорная
Армия РФ атаковала Чугуевский район БпЛА типа «Шахед». О последствиях рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в 22:11 в селе Шелудьковка в результате падения обломков сбитого «Шахеда» повреждены четыре частных дома.
А в 22:07 в селе Терновая в результате падения обломков вражеского дрона повреждена теплица, добавил Синегубов.
В ГУ ГСЧС в Харьковской области уточнили, что в Терновой из-за атаки БпЛА произошел пожар на открытом пространстве площадью 10 м кв. Пострадавших нет.
Уже утром, в 07:17 в результате падения «Шахеда» в селе Граково повреждена ЛЭП. Электроснабжение возобновлено, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дома, обломки, Олег Синегубов, пожары, харьковщина, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 08:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ атаковала Чугуевский район БпЛА типа «Шахед». О последствиях рассказал глава ХОВА Олег Синегубов.".