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Россияне массировано атакуют Харьков БпЛА — Терехов

Происшествия 17:53   24.01.2025
Оксана Якушко
Россияне массировано атакуют Харьков БпЛА — Терехов

«Прилет» в Харькове – город находится под массированной атакой вражеских БпЛА, сообщил мэр города Игорь Терехов. 

«У нас уже один «прилет» в городе, предварительно в Основянском районе. Детали выясняем. В связи с тем, что в небе над городом много ударных дронов будьте очень осторожны!» — обратился к горожанам Терехов.

«Прилет» предварительно в частном секторе, на эту минуту – без пострадавших, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 17:53;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» в Харькове – город находится под массированной атакой вражеских БпЛА, сообщил мэр города Игорь Терехов. ".