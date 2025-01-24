Россияне массировано атакуют Харьков БпЛА — Терехов
«Прилет» в Харькове – город находится под массированной атакой вражеских БпЛА, сообщил мэр города Игорь Терехов.
«У нас уже один «прилет» в городе, предварительно в Основянском районе. Детали выясняем. В связи с тем, что в небе над городом много ударных дронов будьте очень осторожны!» — обратился к горожанам Терехов.
«Прилет» предварительно в частном секторе, на эту минуту – без пострадавших, рассказал начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА, Игорь Терехов, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 17:53;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Прилет» в Харькове – город находится под массированной атакой вражеских БпЛА, сообщил мэр города Игорь Терехов. ".