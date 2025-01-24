Росіяни масовано атакують Харків БпЛА – Терехов
“Приліт” у Харкові – місто знаходиться під масованою атакою ворожих БпЛА, повідомив мер міста Ігор Терехов.
“Маємо вже один «приліт» у місті, попередньо в Основʼянському районі. Деталі зʼясовуємо. У звʼязку з тим, що у небі над містом багато ударних дронів, будьте дуже обережні!” – звернувся до городян Терехов.
“Приліт” попередньо у приватному секторі, на цю хвилину – без постраждалих, розповів начальник ХОВА Олег Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, БПЛА, прилет, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 17:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Приліт” у Харкові – місто знаходиться під масованою атакою ворожих БпЛА, повідомив мер міста Ігор Терехов. ".