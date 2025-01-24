ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
Авария произошла 24 января около 08:40 на 209 километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», недалеко от села Засулье Полтавской области. В сети появилась информация, что в результате ДТП погибла харьковская блогер Анна Жук.
По предварительным данным ГУ Нацполиции в Полтавской области, автомобиль «Lexus», за рулем которого ехал водитель 1999 года рождения, столкнулся с грузовиком «Renault Premium», стоящим неподвижно за пределами проезжей части.
«В результате ДТП 39-летняя пассажирка внедорожника «Lexus» от полученных травм погибла на месте происшествия. Водители грузовика (1983 года рождения) и внедорожника, а также малолетний пассажир автомобиль «Lexus» (2015 года рождения) с телесными повреждениями госпитализированы», — сообщили в полиции.
Видео: ГУНП в Полтавской области
Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины аварии. Следователи внесли в ЕРДР сведения по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего) УКУ.
Харьковский блогер Женя Зуб сообщил, что в ДТП погибла харьковчанка и блогер Анна Жук, более известная как «Анет».
«За рулем авто находился ее муж, мужчина пошел на обгон правой полосой. Там была машина. Анна сразу погибла», – написал Зуб.
Жук была популярна в Instagram. Ее аудитория насчитывала 370 тысяч подписчиков.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: блогер, ДТП, погибла, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 13:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 24 января около 08:40 на 209 километре автодороги «Киев-Харьков-Довжанский», недалеко от села Засулье Полтавской области. ".