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В центре Харькова Porsche сбил человека на «зебре»: ищут свидетелей ДТП

Происшествия 17:18   22.01.2025
Елена Нагорная
В центре Харькова Porsche сбил человека на «зебре»: ищут свидетелей ДТП

Авария произошла 23 декабря 2024 года на проспекте Независимости, 5.

Около 19:20 автомобиль «Porsche Macan GTS» сбил на пешеходном переходе 48-летнего мужчину, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.

Свидетелей и очевидцев ДТП правоохранители просят обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет №9 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области (майор Роман Шапирко).

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 17:18;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 23 декабря 2024 года на проспекте Независимости, 5.".