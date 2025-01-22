В центре Харькова Porsche сбил человека на «зебре»: ищут свидетелей ДТП

Авария произошла 23 декабря 2024 года на проспекте Независимости, 5.

Около 19:20 автомобиль «Porsche Macan GTS» сбил на пешеходном переходе 48-летнего мужчину, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данному факту продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.

Свидетелей и очевидцев ДТП правоохранители просят обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет №9 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области (майор Роман Шапирко).