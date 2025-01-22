В центре Харькова Porsche сбил человека на «зебре»: ищут свидетелей ДТП
Авария произошла 23 декабря 2024 года на проспекте Независимости, 5.
Около 19:20 автомобиль «Porsche Macan GTS» сбил на пешеходном переходе 48-летнего мужчину, информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данному факту продолжается досудебное расследование в уголовном производстве.
Свидетелей и очевидцев ДТП правоохранители просят обратиться по телефону 093-87-57-388 или в кабинет №9 отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Харьковской области (майор Роман Шапирко).
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ДТП, новости Харькова, полиция Харьковской области, свидетели;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 17:18;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 23 декабря 2024 года на проспекте Независимости, 5.".