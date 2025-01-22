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Выехал на встречку, двигались на «красный»: харьковские водители «засветились»

Общество 12:40   22.01.2025
Виктория Яковенко
Выехал на встречку, двигались на «красный»: харьковские водители «засветились» Скриншот

Харьковские правоохранители разыскали водителей, нарушивших ПДД.

Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, разыскали водителей и привлекли их к ответственности благодаря видео в Интернете.

В частности, на днях инспекторы нашли водителя авто Mercedes Benz, который на дороге с двусторонним движением выехал на встречную полосу движения. На мужчину полицейские составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.

Также патрульные разыскали водителей автомобилей Daewoo и Ford, проехавших на запретный красный сигнал светофора. В обоих случаях они составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

«В очередной раз напоминаем всем водителям, что дороги общего пользования — это не место для дерзких нарушений ПДД. Будьте ответственны и осторожны, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих!», — пишут патрульные.

Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 12:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители разыскали водителей, нарушивших ПДД.".