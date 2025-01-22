Выехал на встречку, двигались на «красный»: харьковские водители «засветились»
Харьковские правоохранители разыскали водителей, нарушивших ПДД.
Как рассказали в Управлении патрульной полиции в Харьковской области, разыскали водителей и привлекли их к ответственности благодаря видео в Интернете.
В частности, на днях инспекторы нашли водителя авто Mercedes Benz, который на дороге с двусторонним движением выехал на встречную полосу движения. На мужчину полицейские составили административное постановление по ч. 2 ст. 122 (Нарушение правил расположения транспортных средств) КУоАП.
Также патрульные разыскали водителей автомобилей Daewoo и Ford, проехавших на запретный красный сигнал светофора. В обоих случаях они составили административные постановления по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.
«В очередной раз напоминаем всем водителям, что дороги общего пользования — это не место для дерзких нарушений ПДД. Будьте ответственны и осторожны, чтобы не подвергать опасности себя и окружающих!», — пишут патрульные.
Видео: Управление патрульной полиции в Харьковской области
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: водители, патрульная полиция, соцсети, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 22 января 2025 в 12:40;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковские правоохранители разыскали водителей, нарушивших ПДД.".