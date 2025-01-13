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Совершил ДТП и уехал – копы нашли водителя в Харькове, что показал драгер

Общество 13:22   13.01.2025
Виктория Яковенко
Совершил ДТП и уехал – копы нашли водителя в Харькове, что показал драгер Фото: Управление патрульной полиции в Харьковской области

Сообщения об аварии на улице Монюшко правоохранители получили 12 января около 22:00.

Как установили в Управление патрульной полиции в Харьковской области, водитель Daewoo столкнулся с другим авто, после чего уехал с места ДТП.

«Инспекторы передали описание автомобиля в радиоэфир и приступили к поиску. Как результат, полицейские заметили похожий автомобиль недалеко от места происшествия, у которого были характерны повреждения. При установлении всех обстоятельств происшествия водитель сообщил, что после ДТП употреблял алкоголь. По предложению пройти осмотр на состояние опьянения мужчина согласился», — отметили правоохранители.

Драгер показал 1.59 промилле, что более чем в семь раз превышает допустимую норму. С результатом мужчина был согласен, добавили копы.

Патрульные отстранили мужчину от управления и составили на него административные протоколы по статье 124 (Нарушение ПДД, повлекшее за ДТП), ст. 122-4 (оставление места ДТП) и ч. 4 ст. 130 (Употребление лицом, управляющим транспортным средством, после дорожно-транспортного происшествия с его участием алкоголя) КУпАП.

Читайте также: На окружной дороге в Харькове сбили мужчину: полиция ищет водителя

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 января 2025 в 13:22;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения об аварии на улице Монюшко правоохранители получили 12 января около 22:00.".