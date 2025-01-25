Уламки «шахедів» пошкодили будинки, теплицю і ЛЕП на Харківщині, була пожежа
Фото: Олена Нагорна
Армія РФ атакувала Чугуївський район БпЛА типу «Шахед». Про наслідки розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його даними, о 22:11 в селі Шелудьківка внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» пошкоджені чотири приватні будинки.
А о 22:07 в селі Тернова внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджена теплиця, додав Синєгубов.
У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що у Терновій через атаку БпЛА сталася пожежа на відкритому просторі площею 10 м кв. Постраждалих немає.
Вже вранці, о 07:17 внаслідок падіння «шахеда» в селі Гракове пошкоджена ЛЕП. Електропостачання відновлено, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дома, обломки, Олег Синегубов, пожежа, харківщина, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 08:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ атакувала Чугуївський район БпЛА типу «Шахед». Про наслідки розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.".