Live
  • Сб 25.01.2025
  • Харків  +1°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Уламки «шахедів» пошкодили будинки, теплицю і ЛЕП на Харківщині, була пожежа

Події 08:13   25.01.2025
Вікторія Яковенко
Уламки «шахедів» пошкодили будинки, теплицю і ЛЕП на Харківщині, була пожежа Фото: Олена Нагорна

Армія РФ атакувала Чугуївський район БпЛА типу «Шахед». Про наслідки розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, о 22:11 в селі Шелудьківка внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» пошкоджені чотири приватні будинки.

А о 22:07 в селі Тернова внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджена теплиця, додав Синєгубов.

У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що у Терновій через атаку БпЛА сталася пожежа на відкритому просторі площею 10 м кв. Постраждалих немає.

Вже вранці, о 07:17 внаслідок падіння «шахеда» в селі Гракове пошкоджена ЛЕП. Електропостачання відновлено, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Читайте також: Росіяни масовано атакують Харків БпЛА – Терехов

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
РФ намагалася прорватися на північ Харківщини: СОУ розгромили ворожі БМП-3
РФ намагалася прорватися на північ Харківщини: СОУ розгромили ворожі БМП-3
25.01.2025, 11:38
Ворог місяць готувався до атаки на півночі Харківщини, чи мав успіх: дані ISW
Ворог місяць готувався до атаки на півночі Харківщини, чи мав успіх: дані ISW
25.01.2025, 10:38
ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)
ДТП на трасі Київ-Харків: ймовірно, загинула відома блогерка (фото, відео)
24.01.2025, 13:03
Авіаудар в районі Козачої Лопані та 16 атак: Генштаб про добу на Харківщині
Авіаудар в районі Козачої Лопані та 16 атак: Генштаб про добу на Харківщині
25.01.2025, 08:40
Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом: подробиці (фото)
Смертельна пожежа сталася вночі під Харковом: подробиці (фото)
25.01.2025, 09:27
Сьогодні 25 січня: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 січня: яке свято та день в історії
25.01.2025, 06:00

Новини за темою:

11:14
Де купують нове житло та куди їдуть мешканці області, розповів Синєгубов
12:14
Чому міжнародні партнери обережно ставляться до відбудови житла у Харкові
15:42
Світло, тепло і вода є у будинках харків’ян – Терехов (відео)
12:49
Понад 2,5 тисячі будинків пошкодила РФ у 2024-му – нова статистика Терехова
14:04
Що постраждало у Харкові внаслідок ударів РФ, повідомив Терехов (фото)

Ви читали новину: «Уламки «шахедів» пошкодили будинки, теплицю і ЛЕП на Харківщині, була пожежа»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 08:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ атакувала Чугуївський район БпЛА типу «Шахед». Про наслідки розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.".