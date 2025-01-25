Уламки «шахедів» пошкодили будинки, теплицю і ЛЕП на Харківщині, була пожежа

Армія РФ атакувала Чугуївський район БпЛА типу «Шахед». Про наслідки розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, о 22:11 в селі Шелудьківка внаслідок падіння уламків збитого «шахеда» пошкоджені чотири приватні будинки.

А о 22:07 в селі Тернова внаслідок падіння уламків ворожого дрона пошкоджена теплиця, додав Синєгубов.

У ГУ ДСНС в Харківській області уточнили, що у Терновій через атаку БпЛА сталася пожежа на відкритому просторі площею 10 м кв. Постраждалих немає.

Вже вранці, о 07:17 внаслідок падіння «шахеда» в селі Гракове пошкоджена ЛЕП. Електропостачання відновлено, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.