Авіаудар в районі Козачої Лопані та 16 атак: Генштаб про добу на Харківщині

На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак окупантів. Українські воїни відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Дворічної, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.

Крім цього, ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Козача Лопань.

«За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління та ще 11 інших важливих об’єктів противника», – додали у Генштабі.