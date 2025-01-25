Авіаудар в районі Козачої Лопані та 16 атак: Генштаб про добу на Харківщині
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося 14 атак окупантів. Українські воїни відбивали штурмові дії противника неподалік Піщаного, Дворічної, Глушківки, Нової Кругляківки, Зеленого Гаю та Загризового.
Крім цього, ворог завдав авіаудару в районі населеного пункту Козача Лопань.
«За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління та ще 11 інших важливих об’єктів противника», – додали у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 08:40;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку ворог двічі намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників поблизу Вовчанська, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 08:00.".