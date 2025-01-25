Ворог місяць готувався до атаки на півночі Харківщини, чи мав успіх: дані ISW
Війська РФ продовжували атакувати на півночі Харківщини, зокрема в районах Липців та Вовчанська, 23 та 24 січня, однак просувань не зафіксовано, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).
«Представник української бригади, що діє в Харківській області, заявив, що бригада відбила атаку російських підрозділів чисельністю приблизно в батальйон, що складається з понад 30 одиниць бронетехніки та піхотної роти в Харківській області нещодавно. Представник оцінив, що російські війська витратили понад місяць на підготовку до атаки і використали відносно нові танки та бронетехніку, включаючи відремонтовані танки Т-80, а не стару техніку, таку як танки Т-62», – розповіли аналітики.
Атакувати окупанти продовжили і на Куп’янському напрямку. Російські блогери стверджували, що армія РФ просунулась в районі Дворічної, на захід від Західного і до населеного пункту Тополі. Однак ISW не виявив підтвердження цим заявам.
Крім цього, російський блогер заявив, що їхні війська просунулися на захід від Загризового і на північ від Макіївки, але аналітики не підтверджують і ці заяви.
Читайте також: Авіаудар в районі Козачої Лопані та 16 атак: Генштаб про добу на Харківщині
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, аналитики, атаки, север Харьковщины;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Ворог місяць готувався до атаки на півночі Харківщини, чи мав успіх: дані ISW»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 10:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ продовжували атакувати на півночі Харківщини, зокрема в районах Липців та Вовчанська, 23 та 24 січня, однак просувань не зафіксовано, повідомив ISW.".