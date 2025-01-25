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Ворог місяць готувався до атаки на півночі Харківщини, чи мав успіх: дані ISW

Фронт 10:38   25.01.2025
Вікторія Яковенко
Ворог місяць готувався до атаки на півночі Харківщини, чи мав успіх: дані ISW

Війська РФ продовжували атакувати на півночі Харківщини, зокрема в районах Липців та Вовчанська, 23 та 24 січня, однак просувань не зафіксовано, повідомив Інститут вивчення війни (ISW).

«Представник української бригади, що діє в Харківській області, заявив, що бригада відбила атаку російських підрозділів чисельністю приблизно в батальйон, що складається з понад 30 одиниць бронетехніки та піхотної роти в Харківській області нещодавно. Представник оцінив, що російські війська витратили понад місяць на підготовку до атаки і використали відносно нові танки та бронетехніку, включаючи відремонтовані танки Т-80, а не стару техніку, таку як танки Т-62», – розповіли аналітики.

север Харьковщины
Карта: ISW

Атакувати окупанти продовжили і на Куп’янському напрямку. Російські блогери стверджували, що армія РФ просунулась в районі Дворічної, на захід від Західного і до населеного пункту Тополі. Однак ISW не виявив підтвердження цим заявам.

Крім цього, російський блогер заявив, що їхні війська просунулися на захід від Загризового і на північ від Макіївки, але аналітики не підтверджують і ці заяви.

восток Харьковщина
Карта: ISW

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 10:38;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Війська РФ продовжували атакувати на півночі Харківщини, зокрема в районах Липців та Вовчанська, 23 та 24 січня, однак просувань не зафіксовано, повідомив ISW.".