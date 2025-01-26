Чи просунулися війська РФ на півночі Харківщини та під Куп’янськом – дані ISW

Російські війська продовжували наземні атаки на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Тихого 24 та 25 січня, але не просунулися, інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

“Українські джерела повідомили 25 січня, що українські війська відбили російську атаку за підтримки бронетехніки біля Тихого і знищили чотири бойові машини піхоти. Речник української бригади, що діє на Вовчанському напрямку, заявив, що російські ДРГ намагаються знайти та використати вразливі місця в українській лінії оборони. За повідомленнями, на Харківському напрямку продовжують діяти підрозділи російського батальйону «Ваха» чеченського спецназу «Ахмат» та 245-го мотострілецького полку (47-ї танкової дивізії 1-ї гвардійської танкової армії Московського військового округу)”, – пише ISW.

На Куп’янському напрямку, інформують аналітики, 24 і 25 січня війська РФ продовжували наступати біля Дворічної, Глушківки, Петропавлівки та Піщаного.

“Командир українського протитанкового батальйону, що діє на Куп’янському та Борівському напрямках, заявив, що російські війська намагаються оточити Куп’янськ і Куп’янськ-Вузловий з півночі та півдня. Російські мілблогери стверджують, що російські війська просунулися в районі Западного, але ISW не знайшла підтвердження цій заяві”, – зазначили в Інституті.