«Спочатку Куп’янськ, потім Бурлук» – Машовець про кризу у районі Дворічної

“Досить глибокий прорив” військ РФ за річку Оскіл у Дворічній фактично із захопленням селища відкриває перед супротивником низку можливостей, зокрема обійти Куп’янськ з півночі, а також організувати одночасний наступ на Великий Бурлук із Вовчанська та Дворічної.

Таку думку висловив у телеграмі оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець. Він заявив, що криза в районі Дворічної розростається.

“Зважаючи на все, українське командування не в змозі її купірувати, не кажучи про те, щоб ліквідувати. Російські війська активно розширюють свій плацдарм на правому березі річки Оскіл і це вже цілком здатне надавати оперативне значення, а саме на ситуацію – як загалом у районі Куп’янська, так і на ситуацію на Вовчанському напрямку”, — пише Машовець.

За його словами, плацдарм супротивника південніше Дворічної може стати трампліном для проведення ним активних дій на Куп’янському та Вовчанському напрямках.

“Я маю на увазі рішення поставленого перед ними політичним російським керівництвом основного завдання на всьому Харківському напрямку – повернення східної частини Харківської області (всього, що знаходиться на схід від річки Сіверський Донець) під російський контроль”, – пояснив аналітик.

Подальше нарощування зусиль супротивником вже на правому березі Осколу спричинить для нього низку труднощів, але зараз з 69-ю мотострілецькою дивізією 6-ї загальновійськової армії РФ в районі Дворічної ведуть бої підрозділи ЗСУ з “дуже скромними бойовими можливостями”, пише Машовець. За даними аналітика, передові підрозділи 69-ї мотострілецької дивізії супротивника практично повністю взяли під свій контроль Дворічну (ЗСУ ще утримують якусь частину її північної околиці), прорвалися за дорогу Куп’янськ-Дворічна на ділянці між Западним та Дворічною та прагнуть обійти Западне з південного заходу, діючи з позицій у лісовому масиві на схід від села, вздовж дороги, що веде на Кіндрашівку.

Війська РФ практично впритул підтягнули до Осколу відповідні техніку та обладнання і, швидше за все, з подальшим розширенням свого плацдарму в районі Дворічної пустять її в хід у значному масштабі, продовжив Машовець. На цьому напрямку супротивник активно використовує основну масу артилерії всієї 6-ї загальновійськової армії.

Експерт припускає, що у разі розширення плацдарму в районі Дворічної росіяни можуть нарощувати зусилля на правому березі Осколу силами 25-ї окремої мотострілецької бригади, а також головними силами 69-ї мотострілецької дивізії, які можуть перекинути туди з Вовчанського напрямку. Не виключає аналітик і допомогу будь-якої з частин 47-ї танкової дивізії УВ “Запад”.

Подальші перспективи, на думку Машовця, зводяться до двох сценаріїв – наступ на Куп’янськ або ж на Великий Бурлук, що вимагатиме, очевидно, одночасних дій з плацдарму в районі Дворічної та з боку Вовчанська.

“Варіант «і туди, і сюди» поки не розглядаємо через очевидну наявність для таких «подвигів» цілого воза проблем у супротивника… Хоча тут є певний нюанс, який визначається наявністю необхідних сил і засобів у нього і поточною обстановкою, які роблять варіант із Куп’янськом найбільш імовірним. Хоча, зрозуміло, що з точки зору оперативної доцільності варіант з Бурлуком виглядає дуже привабливо”, — вважає експерт.



Він пояснив, що в обох випадках силами однієї 6-ї загальновійськової армії супротивнику не обійтися, тому в сценарії з Куп’янськом йому потрібно залучати сили 1-ї танкової армії та 20-ї загальновійськової армії (УВ “Запад”), а в сценарії з Великим Бурлуком – частину військ зі складу УВ “Север” (14-й та 11-й армійські корпуси).

На користь варіанта з Куп’янськом, продовжив Машовець, працює вже розгорнута на Куп’янському напрямку 1-ша танкова армія супротивника, і у разі реалізації силами 1-ї танкової армії варіанта з плацдармом на південь від Куп’янська (як і північніше, в районі Дворічної, силами 6- й загальновійськової армії) багато проблем для нього будуть зняті з порядку денного.

“На цей час ціла низка спроб супротивника зробити саме це в районі села Сенькове закінчилася для нього невдачею. Бо для цього супротивнику мало того, що потрібно переправитися через Оскіл на цій ділянці більш-менш значними силами, щоб мати змогу закріпитися, але й, власне, розширити прорив до самого Осколу в районі Кругляківки. Минула спроба супротивника зайняти села Колісниківка та Загризове закінчилася для нього невдачею. ЗСУ контратакували в районі першої, відтіснили супротивника на південь і відбили атаки на друге село”, – написав аналітик.

“Тому, швидше за все, спочатку Куп’янськ, а потім Бурлук”, – підсумував Машовець.

