Летает рой дронов, бьет артиллерия и авиация: что происходит в Липцах

Украинский журналист, редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов, находясь в Липцах, описал, как отбивают атаки врага на севере от Харькова.

«Российская пехота пытается пробиться вперед в окрестностях села, но выстроенный четкий фронт обороны отражает все атаки. Тактика россиян: плотная разведка; массированное применение дронов всех типов; размягчение обороны ударами артиллерии, авиации и дронов; пехота силами от 10 до 30 солдат осуществляет инфильтрацию – либо пытается найти незанятые разрывы в наших боевых порядках, чтобы продвинуться в глубину, либо найти слабые позиции, которые у нас любят рисовать на картах – «спшки», и атаковать их, имея преимущество в численности. Местность способствует такой тактике – множество густых посадок позволяют малым группам совершать скрытый маневр», — написал Бутусов.

По его данным, россияне — примерно в двух километрах от села. Обороняют направление знаменитые харьковские бригады: 92-я ОШБр и 13-я бригада НГУ «Хартия».

«Наши войска сейчас имеют преимущество над россиянами, несмотря на большее количество вооружения и боеприпасов у врага. Невозможно передать мотивацию и вдохновение воинов, которые занимают оборону и ведут бои с россиянами. Никто не собирается отступать, российская пехота несет значительные потери», — отметил журналист.

По Липцам россияне бьют из авиации, артиллерии и минометов. Также у врага множество дронов.

«Российские fpv-дроны над нами гудят постоянно, непрерывно, и это не преувеличение. Здесь работает значительное количество расчетов, и похоже, что именно россияне получили свой миллион дронов», — описал ситуацию Бутусов.

Помимо fpv-дронов в небе постоянно висят «орланы» и «суперкамы», которые корректируют удары ракет, авиации и «ланцетов».

«Харьков прикрыт нашими качественно организованными и максимально мотивированными войсками, но требуется прикрытие с воздуха. Наши успехи в боях под Липцами даются очень нелегко. Враг быстро учится, делает выводы, совершенствуется, на фронте идут очень тяжелые бои. Ежедневно проходят контактные бои на коротких расстояниях. Битва за Харьковщину продолжается», — подытожил журналист.