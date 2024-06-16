Беременная женщина, подросток и мужчина пострадали от обстрела Изюмщины
Трое гражданских — 33-летняя беременная женщина, 13-летний мальчик и 59-летний мужчина — пострадали в результате удара оккупантов по селу Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района Харьковской области.
Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, все госпитализированы. Повреждена крыша частного дома, возник пожар.
Как уточнили в пресс-службе ХОВА, обстрел был в 15:26. Мальчик получил ранения плеча стеклом, у мужчины и беременной женщины — контузия, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: Борова, Боровая, изюмский район, обстрел, пески-радьковские, пострадавшие, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 17:10;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трое гражданских — 33-летняя беременная женщина, 13-летний мальчик и 59-летний мужчина — пострадали в результате удара оккупантов по селу Пески-Радьковские".