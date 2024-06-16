Беременная женщина, подросток и мужчина пострадали от обстрела Изюмщины

Трое гражданских — 33-летняя беременная женщина, 13-летний мальчик и 59-летний мужчина — пострадали в результате удара оккупантов по селу Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района Харьковской области.

Как сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов, все госпитализированы. Повреждена крыша частного дома, возник пожар.

Как уточнили в пресс-службе ХОВА, обстрел был в 15:26. Мальчик получил ранения плеча стеклом, у мужчины и беременной женщины — контузия, закрытые черепно-мозговые травмы и осколочные ранения.