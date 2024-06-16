Синєгубов: вагітна жінка, підліток і чоловік постраждали від обстрілу Ізюмщини

Троє цивільних – 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопчик та 59-річний чоловік – постраждали внаслідок удару окупантів по селу Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, усі ушпиталені. Пошкоджений дах приватного будинку, виникла пожежа.

Як уточнили у пресслужбі ХОВА, обстріл був о 15:26. Хлопчик зазнав поранень плеча склом, у чоловіка та вагітної жінки – контузія, закриті черепно-мозкові травми та осколкові поранення.