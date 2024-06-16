Синєгубов: вагітна жінка, підліток і чоловік постраждали від обстрілу Ізюмщини
Троє цивільних – 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопчик та 59-річний чоловік – постраждали внаслідок удару окупантів по селу Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району Харківської області.
Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, усі ушпиталені. Пошкоджений дах приватного будинку, виникла пожежа.
Як уточнили у пресслужбі ХОВА, обстріл був о 15:26. Хлопчик зазнав поранень плеча склом, у чоловіка та вагітної жінки – контузія, закриті черепно-мозкові травми та осколкові поранення.
Читайте також: “Без розголосу” російські війська наступають на Борову на Харківщині – Бутусов
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Борова, изюмский район, обстріл, пески-радьковские, пострадалі, сінєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Синєгубов: вагітна жінка, підліток і чоловік постраждали від обстрілу Ізюмщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 17:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє цивільних – 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопчик та 59-річний чоловік – постраждали внаслідок удару окупантів по селу Піски-Радьківські".