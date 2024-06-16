Live
  • Нд 16.06.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 40.69
  • EUR 43.89

Синєгубов: вагітна жінка, підліток і чоловік постраждали від обстрілу Ізюмщини

Події 17:10   16.06.2024
Олена Нагорна
Синєгубов: вагітна жінка, підліток і чоловік постраждали від обстрілу Ізюмщини

Троє цивільних – 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопчик та 59-річний чоловік – постраждали внаслідок удару окупантів по селу Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району Харківської області.

Як повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов, усі ушпиталені. Пошкоджений дах приватного будинку, виникла пожежа.

Як уточнили у пресслужбі ХОВА, обстріл був о 15:26. Хлопчик зазнав поранень плеча склом, у чоловіка та вагітної жінки – контузія, закриті черепно-мозкові травми та осколкові поранення.

Читайте також: “Без розголосу” російські війська наступають на Борову на Харківщині – Бутусов

Автор: Олена Нагорна
Популярно
Головні новини Харкова 16.06: ситуація у Вовчанську, поранені на Ізюмщині
Головні новини Харкова 16.06: ситуація у Вовчанську, поранені на Ізюмщині
16.06.2024, 17:37
Синєгубов: вагітна жінка, підліток і чоловік постраждали від обстрілу Ізюмщини
Синєгубов: вагітна жінка, підліток і чоловік постраждали від обстрілу Ізюмщини
16.06.2024, 17:10
Сьогодні 16 червня: яке свято та день в історії
Сьогодні 16 червня: яке свято та день в історії
16.06.2024, 06:00
Терехов має надію, що прийдешню зиму Харків пройде не гірше, ніж минулу
Терехов має надію, що прийдешню зиму Харків пройде не гірше, ніж минулу
16.06.2024, 16:57
Саміт миру у Швейцарії: що в декларації, яку підтримали 84 учасники
Саміт миру у Швейцарії: що в декларації, яку підтримали 84 учасники
16.06.2024, 15:56
На окружній Харкова загорілася фура, що перевозила газ (фото)
На окружній Харкова загорілася фура, що перевозила газ (фото)
16.06.2024, 15:02

Новини за темою:

10:24
“Без розголосу” російські війська наступають на Борову на Харківщині – Бутусов
11:31
Літні чоловік і жінка постраждали на Ізюмщині через удар КАБом – Синєгубов
07:43
Нічний удар по Боровій на Харківщині: є поранений, згоріли два будинки (фото)
08:01
Армія РФ вдарила по Боровій на Харківщині УМПБ: поранені троє – Тимошко
19:26
Авіація РФ била по Вовчанську, Боровій і Стрілечій на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Ви читали новину: «Синєгубов: вагітна жінка, підліток і чоловік постраждали від обстрілу Ізюмщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 17:10;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Троє цивільних – 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопчик та 59-річний чоловік – постраждали внаслідок удару окупантів по селу Піски-Радьківські".