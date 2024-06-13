“Без розголосу” російські війська наступають на Борову на Харківщині – Бутусов

Український журналіст, редактор “Цензор. НЕТ” Юрій Бутусов повідомив, що за напрямком на Борову йдуть важкі бої. Селище захищають воїни Третьої штурмової бригади ЗСУ.

“Рівно місяць тому, 12 травня, російські війська почали наступ на селище Борова на Куп’янському напрямку, яке обороняє 3-тя штурмова бригада. Ці важкі та інтенсивні бої проходять без значного розголосу, але потребують уваги, ворог наступає на широкому фронті та намагається зв’язати боєм та вибити одне з найбоєздатніших з’єднань ЗСУ”, – написав Бутусов 13 червня.

Окупанти зазнають тут значних втрат. За місяць ліквідували 866 військових РФ, 1720 отримали поранення. Також знищені та уражені: вісім гармат; п’ять САУ; шість танків; 23 бронемашини; 21 міномет. У полон взяли 42 росіян.

“Співвідношення втрат по людях – росіяни втрачають навіть не в рази, а на цілий порядок більше. Я особисто бачив як росіяни проводили атаки на один з наших опорників 3-ї ОШБр, кидаючи в бій спочатку відділення з десяти солдатів, потім групи з трьох-чотирьох, а потім буквально по одному солдату. Відео самогубних атак одинаків оприлюдню, коли дозволить обстановка. Ворожі штурмові роти сточують буквально до нуля. Але російське командування продовжує поповнювати свою піхоту для продовження атак”, – описав те, що відбувається, журналіст.

На думку Бутусова, негайного поповнення вимагає й українська 3-тя ОШБр, щоб провести ротацію піхоти.