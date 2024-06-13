ISW: ЗС РФ незначно просунулися у Вовчанську, ЗСУ контратакують біля Липців

Інститут вивчення війни (ISW) поінформував про ситуацію на фронті на Харківському та Куп’янському напрямках: росіяни тиснуть у районі Вовчанська.

“Російські війська нещодавно трохи просунулися у Вовчанську на тлі наступальних операцій, що продовжуються, на північ і північний схід від Харкова 12 червня. Геолоковані кадри, опубліковані 12 червня, показують, що невелика російська піхотна група за підтримки бронетехніки незначно просунулась від вулиці Михайла Коцюбинського на північному сході Вовчанська. Російські військові блогери стверджували, що російські війська захопили ще одну будівлю на північному сході Вовчанська в районі агрегатного заводу, просунувшись на 200 метрів углиб міста, а також що російські війська просунулися на схід від Вовчанська. Військовий блогер заявив, що російські військові втратили кілька бойових машин піхоти та бойових броньованих машин МТ-ЛБ під час спроби проникнути на територію агрегатного заводу. Російські війська також продовжили наземні атаки у районі с. Тихе (на схід від Вовчанська), Липців та Глибокого (обидва на північ від Харкова) 11 та 12 червня. Російські військові блогери стверджують, що українські сили проводять контратаки біля Глибокого”, – повідомив про події на півночі від Харкова Інститут вивчення війни.

Обмежені наступальні операції окупанти проводять і Куп’янському напрямку. Бої йдуть у районах Синьківки, Петропавлівки, Піщаного, Берестового та М’ясожарівки. За даними ISW, росіяни “не досягли будь-яких підтверджених успіхів”. Також аналітики зазначили, що в ЗСУ прокоментували нібито “успіх” росіян – захоплення Тимківки, яке надихнуло так званих “військкорів”.

“Представник українського угруповання військ “Хортиця” підполковник Назар Волошин 12 червня зазначив, що розформований населений пункт Тимківка (на схід від Куп’янська), який, за твердженням Міноборони Росії, був захоплений російськими військами 11 червня, не існує з радянських часів і наголосив, що українські сили, як і раніше, контролюють територію, яка раніше була Тимківкою. Волошин припустив, що російське Міноборони стверджує, що російські війська захопили Тимківку виключно для інформаційного ефекту, оскільки російське військове командування розраховує на те, що середньостатистичний росіянин не знає де знаходиться Тимківка на карті, а тим більше на те, що вона не існує як населений пункт”, – процитували аналітики.