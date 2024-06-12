ISW: ЗСУ відбили втрачені позиції на півночі від Харкова

Інститут вивчення війни (ISW) в актуальному зведенні повідомив про успіх Сил оборони на південному сході від Глибокого.

“Українські сили нещодавно повернули втрачені позиції на Липцівському напрямку (на північ від Харкова) на тлі бойових дій, що тривають, на півночі Харківської області 11 червня. На геолокованих кадрах, що опубліковані 10 червня, видно, що українські сили повернули позиції вздовж дороги О-212553 Липці- Харків, на південний схід від Глибокого (на північний схід від Липців). Міністерство оборони Росії та кілька російських військових блогерів заявили, що українські сили контратакують на Липцівському напрямку, особливо в районі Глибокого, що узгоджується з наявними даними геолокації”, — повідомили в ISW.

Також, за даними аналітиків, бойові дії тривали у Вовчанську – переважно в районі Вовчанського агрегатного заводу. А, крім того, в районі сіл Тихе та Вовчанські Хутори.

На Куп’янському напрямку у ворога є повзуче просування.

“Геолоковані кадри, що опубліковані 11 червня, показують, що російські війська нещодавно просунулися на схід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп’янська). Міністерство оборони Росії та російські військові блогери заявили, що російські війська захопили ненаселені селища Тимківка (на захід від Орлянки, на схід від Куп’янська) та М’ясожарівка (на захід від Сватового). Російські військові блогери стверджували, що російські війська також наступали в районі Іванівки (на південний схід від Куп’янська) та Андріївки (на захід від Сватового). ISW не побачив візуального підтвердження жодного з цих тверджень. Бої тривали на північний схід від Куп’янська в районі Синьківки; на південний схід від Куп’янська в районі Піщаного, Берестового, Степової Новоселівки, Стельмахівки”, — повідомили в Інституті вивчення війни.