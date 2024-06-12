ISW: ВСУ отбили утраченные позиции на севере от Харькова

Институт изучения войны (ISW) в актуальной сводке сообщил об успехе Сил обороны на юго-востоке от Глубокого.

«Украинские силы недавно вернули утраченные позиции на Липцевском направлении (к северу от Харькова) на фоне продолжающихся боевых действий на севере Харьковской области 11 июня. На геолоцированных кадрах, опубликованных 10 июня, видно, что украинские силы вернули позиции вдоль дороги О-212553 Липцы-Харьков, юго-восточнее Глубокого (северо-восточнее Липцев). Министерство обороны России и несколько российских военных блогеров заявили, что украинские силы контратакуют на Липцевском направлении, особенно в районе Глубокого, что согласуется с имеющимися данными геолокации», — сообщили в ISW.

Также, по данным аналитиков, боевые действия продолжались в Волчанске — в основном в районе Волчанского агрегатного завода. А также в районе сел Тихое и Волчанские Хутора.

На Купянском направлении у врага есть ползучее продвижение.

«Геолоцированные кадры, опубликованные 11 июня, показывают, что российские войска недавно продвинулись к востоку от Степной Новоселовки (к юго-востоку от Купянска). Министерство обороны России и российские военные блогеры заявили, что российские войска захватили ненаселенные поселки Тимковка (к западу от Орлянки, к востоку от Купянска) и Мясожаровка (к западу от Сватово). Российские военные блогеры утверждали, что российские войска также наступали в районе Ивановки (к юго-востоку от Купянска) и Андреевки (к западу от Сватово). ISW не увидел визуального подтверждения ни одного из этих утверждений. Бои продолжались северо-восточнее Купянска в районе Синьковки; юго-восточнее Купянска в районе Песчаного, Берестово, Степной Новоселовки, Стельмаховки», — сообщили в Институте изучения войны.