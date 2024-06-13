ISW: ВС РФ незначительно продвинулись в Волчанске, ВСУ контратакуют у Липцев

Институт изучения войны (ISW) проинформировал о ситуации на фронте на Харьковском и Купянском направлении: россияне давят в районе Волчанска.

«Российские войска недавно незначительно продвинулись в Волчанске на фоне продолжающихся наступательных операций к северу и северо-востоку от Харькова 12 июня. Геолоцированные кадры, опубликованные 12 июня, показывают, что небольшая российская пехотная группа при поддержке бронетехники незначительно продвинулась к югу от улицы Михаила Коцюбинского на северо-востоке Волчанска. Российские военные блогеры утверждали, что российские войска захватили еще одно здание на северо-востоке Волчанска в районе агрегатного завода, продвинувшись на 200 метров вглубь города, а также что российские войска продвинулись к востоку от Волчанска. Военный блогер заявил, что российские военные потеряли несколько боевых машин пехоты и боевых бронированных машин МТ-ЛБ при попытке проникнуть на территорию агрегатного завода. Российские войска также продолжили наземные атаки в районе с. Тихое (к востоку от Волчанска), Липцев и Глубокого (оба к северу от Харькова) 11 и 12 июня. Российские военные блогеры утверждают, что украинские силы проводят контратаки возле Глубокого», — сообщил о событиях на севере от Харькова Институт изучения войны.

Ограниченные наступательные операции оккупанты проводят и на Купянском направлении. Бои идут в районах Синьковки, Петропавловки, Песчаного, Берестово и Мясожаровки. По данным ISW, россияне «не добились каких-либо подтвержденных успехов». Также аналитики отметили, что в ВСУ прокомментировали якобы «успех» россиян — захват Тимковки, которым восторгались так называемые «военкоры».

«Представитель украинской группировки войск «Хортица» подполковник Назар Волошин 12 июня отметил, что расформированный населенный пункт Тимковка (к востоку от Купянска), который, по утверждению Минобороны России, был захвачен российскими войсками 11 июня, не существует с советских времен и подчеркнул, что украинские силы по-прежнему контролируют территорию, которая раньше была Тимковкой. Волошин предположил, что российское Минобороны утверждает, что российские войска захватили Тимковку исключительно для информационного эффекта, поскольку российское военное командование рассчитывает на то, что среднестатистический россиянин не знает, где находится Тимковка на карте, а тем более на то, что она не существует как населенный пункт», — процитировали аналитики.