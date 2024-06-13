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«Без огласки» российские войска наступают на Боровую на Харьковщине — Бутусов

Происшествия 10:24   13.06.2024
Оксана Горун
«Без огласки» российские войска наступают на Боровую на Харьковщине — Бутусов Иллюстрация: карта DeepState

Украинский журналист, редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что по направлению на Боровую идут тяжелые бои. Поселок защищают воины Третьей штурмовой бригады ВСУ.

«Ровно месяц назад, 12 мая, российские войска начали наступление на поселок Боровая на Купянском направлении, который обороняет 3-я штурмовая бригада. Эти тяжелые и интенсивные бои проходят без значительной огласки, но требуют внимания, враг наступает на широком фронте и пытается связать боем и выбить одно из самых боеспособных соединений ВСУ», — написал Бутусов 13 июня.

Оккупанты несут здесь значительные потери. За месяц ликвидировали 866 военных РФ, 1720 получили ранения. Также уничтожены и поражены: восемь орудий; пять САУ; шесть танков; 23 бронемашины; 21 миномет. В плен взяли 42 россиян.

«Соотношение потерь по людям – россияне теряют даже не в разы, а на целый порядок больше. Я лично видел, как россияне проводили атаки на один из наших опорников 3-й ОШБр, бросая в бой сначала отделение из десяти солдат, затем группы из трех-четырех, а затем буквально по одному солдату. Видео самоубийственных атак одиночек обнародую, когда позволит обстановка. Вражеские штурмовые роты стачивают буквально до нуля. Но российское командование продолжает пополнять свою пехоту для продолжения атак», — описал происходящее журналист.

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По мнению Бутусова немедленного пополнения требует и украинская 3-я ОШБр, чтобы провести ротацию пехоты.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 13 июня 2024 в 10:24;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Украинский журналист, редактор «Цензор. НЕТ» Юрий Бутусов сообщил, что по направлению на Боровую идут тяжелые бои. Поселок защищают воины Третьей штурмовой бригады ВСУ".