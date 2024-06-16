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У беременной контузия, мальчик ранен: фото последствий удара УМПБ по Изюмщине

Происшествия 18:27   16.06.2024
Елена Нагорная
У беременной контузия, мальчик ранен: фото последствий удара УМПБ по Изюмщине

УМПБ Д-30, предварительно, ударила авиация РФ по селу Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района около 15:00, сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, 13-летний мальчик и 58-летний мужчина получили ранения. У 32-летней беременной женщины контузия. Все госпитализированы. Также повреждено более десяти домов и автомобиль «скорой».

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что трое гражданских — 33-летняя беременная женщина, 13-летний мальчик и 59-летний мужчина — пострадали в результате удара оккупантов по селу Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 18:27;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "УМПБ Д-30, предварительно, ударила авиация РФ по селу Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района около 15:00".