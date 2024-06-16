У беременной контузия, мальчик ранен: фото последствий удара УМПБ по Изюмщине
УМПБ Д-30, предварительно, ударила авиация РФ по селу Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района около 15:00, сообщили в областной прокуратуре.
По данным ведомства, 13-летний мальчик и 58-летний мужчина получили ранения. У 32-летней беременной женщины контузия. Все госпитализированы. Также повреждено более десяти домов и автомобиль «скорой».
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что трое гражданских — 33-летняя беременная женщина, 13-летний мальчик и 59-летний мужчина — пострадали в результате удара оккупантов по селу Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района.
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: дитина, жінка, женщина, пески-радьковские, прокуратура, ребенок, умпб, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «У беременной контузия, мальчик ранен: фото последствий удара УМПБ по Изюмщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 18:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "УМПБ Д-30, предварительно, ударила авиация РФ по селу Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района около 15:00".