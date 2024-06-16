У беременной контузия, мальчик ранен: фото последствий удара УМПБ по Изюмщине

УМПБ Д-30, предварительно, ударила авиация РФ по селу Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района около 15:00, сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, 13-летний мальчик и 58-летний мужчина получили ранения. У 32-летней беременной женщины контузия. Все госпитализированы. Также повреждено более десяти домов и автомобиль «скорой».

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что трое гражданских — 33-летняя беременная женщина, 13-летний мальчик и 59-летний мужчина — пострадали в результате удара оккупантов по селу Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района.