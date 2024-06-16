У вагітної контузія, хлопчик поранений: фото наслідків удару УМПБ по Ізюмщині
УМПБ Д-30, попередньо, вдарила авіація РФ по селу Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району близько 15:00, повідомили в обласній прокуратурі.
За даними відомства, 13-річний хлопчик та 58-річний чоловік отримали поранення, а 32-річна вагітна жінка – контузію. Усіх ушпиталили. Також пошкоджено понад десять будинків та автомобіль “швидкої”.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що троє цивільних – 33-річна вагітна жінка, 13-річний хлопчик та 59-річний чоловік – постраждали внаслідок удару окупантів по селу Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: дитина, жінка, пески-радьковские, прокуратура, умпб, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Червня 2024 в 18:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "УМПБ Д-30, попередньо, вдарила авіація РФ по селу Піски-Радьківські Борівської громади Ізюмського району близько 15:00, повідомили в обласній прокуратурі".