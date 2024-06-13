Сегодня 13 июня: какой праздник и день в истории

13 июня 1625 года состоялся брак короля Англии Карла I Стюарта и дочери Генриха IV, короля Франции. В 1892-м в Киеве запустили электрический трамвай. В 1895-м состоялась первая автомобильная гонка в истории. В 1983-м на рынок поступил мобильный телефон, а космический зонд «Пионер-10» первым покинул пределы Солнечной системы.

Праздники и памятные даты 13 июня

13 июня в Украине до 2022 года отмечали День освобождения Мариуполя от российских террористов (состоявшегося в 2014-м). Информацию о новой дате освобождения Мариуполя ждем от ВСУ.

13 июня в мире – Международный день распространения информации об альбинизме, Международный день менеджеров общественных ассоциаций.

Также отмечают: День швейной машины, Всемирный день софтбола, Международный день метания топора.

13 июня в истории

13 июня 1625 года состоялся брак короля Англии Карла I Стюарта и Генриетты Марии де Бурбон, дочери Генриха IV, короля Франции. Эта пара стала родителями двух королей Англии, однако роль королевы-матери Генриетте Марии пришлось исполнять далеко не сразу после смерти мужа, ведь его казнили во время революции.

Французская королева Англии была младшей дочерью Генриха IV и его второй жены Марии Медичи. Отца будущей королевы Англии убили, когда девочке было всего полгода. Поэтому вопрос ее брака решал ненамного старший брат – король Людовик XIII. С будущим мужем Мария познакомилась, когда он был во Франции проездом. А направлялся тогда Карл в Испанию – совсем за другой невестой, испанской инфантой. Однако требование короля Испании, чтобы Карл перешел в католичество ради брака оказалось совершенно неприемлемым.

Делегация вернулась домой, и наследник престола задумался над тем, чтобы взять в жены француженку. Генриетта Мария тоже была католичкой, но требований принять веру супруги перед будущим английским королем его французский коллега не поставил. Впрочем, и здесь не обошлось без религиозных проблем: Генриетта Мария тоже не готова была изменить религию. Несмотря на это, супругов обвенчали в аббатстве Святого Августина в Кентербери. Однако Генриетта Мария не смогла короноваться вместе с мужем, потому что отказалась от англиканского обряда. Королеве позволили наблюдать за коронацией мужа на значительном расстоянии. Английский народ королеву-католичку встретил без энтузиазма – и такое отношение к ней было на протяжении всей жизни. В начале не складывались отношения и между супругами. Карл I с гораздо большим желанием проводил время в компании своего фаворита герцога Бекингема, а не жены. Ситуация радикально изменилась после убийства Бекингема. Карл стал больше проводить времени с Генриеттой Марией, и вскоре она забеременела. Первый ребенок родился мертвым. Но уже через два года королева родила здорового сына – будущего короля Карла II. За это время супруги действительно сблизились. Королева стала человеком, к советам которого Карл I прислушивался, они проводили вместе все больше времени. В этом браке родились еще два сына и пять дочерей, хотя и не все они дожили до подросткового возраста.

О казни своего мужа Генриетта Мария, которая в тот бурный момент была не рядом, узнала только месяц спустя. Она находилась в шоковом состоянии. Единственным, на чью помощь она могла рассчитывать, был король Франции, но у него тоже было не самое лучшее время. Сын Карл тоже достаточно быстро вышел из-под опеки матери. Будучи изгнанником, он перевез свой небольшой двор в Кельн, а Генриетта Мария жила в резиденции за пределами Парижа. Как о смерти мужа, так и о возвращении сына на английский престол она узнала постфактум. Однако сразу сориентировалась, как этим можно воспользоваться, и пристроила дочь – Генриетту Анну замуж за герцога Филиппа Орлеанского – младшего брата короля Франции Людовика XIV. Чтобы обеспечить приданое для дочери, Генриетта Мария вернулась в Англию, где ей не очень были рады. Вдовствующая королева планировала оставаться в Англии всю оставшуюся жизнь, однако вынуждена была покинуть страну из-за проблем со здоровьем, которые списывала на плохую местную погоду. Генриетта Мария вернулась в Париж, где и умерла в сентябре 1669 года. Из трех ее сыновей двое стали королями – Карл II и Яков II.

13 июня 1892 года в Киеве заработала система электрического трамвая – первая в Украине и третья в Восточной Европе (после Будапешта и Праги). Подробнее.

13 июня 1895 года во Франции состоялась первая в мире автомобильная гонка. Подробнее.

13 июня 1983 года в продажу поступил первый мобильный телефон. Это произошло в США, а компанией, совершившей прорыв, стала Motorola. Подробнее.

13 июня 1983 года космический зонд NASA «Пионер-10» стал первым устройством, покинувшим пределы Солнечной системы. Подробнее.

Церковный праздник 13 июня

13 июня – Вознесение Господне. Его всегда отмечают спустя 40 дней после Пасхи. В этот день Иисус Христос, воскресший после распятия, во плоти вознесся на небо. 40 дней от Воскресения до Вознесения он был на земле со своими учениками и паствой и рассказывал о Царстве Божием. Затем собрал апостолов на Елеонской горе у Иерусалима, благословил всех, велел не расходиться, а сам вознесся. Позже апостолам явились два ангела. Они сообщили, что будет следующее пришествие Христа, когда он придет судить живых и мертвых.

Народные приметы

Густой туман 13 июня – к обильному урожаю грибов летом.

Если 13 июня идет дождь, то погода в июне будет непостоянной.

Ненастье 13 июня – к холодной и снежной зиме.

Что нельзя делать 13 июня

Нельзя тяжело физически работать.

Нельзя жадничать – если вас что-то попросили одолжить, нужно выполнить просьбу.

Нельзя ругаться, кричать, вспоминать старые обиды и в целом выяснять отношения с близкими людьми.