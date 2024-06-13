Сьогодні 13 червня: яке свято та день в історії

13 червня 1625 року відбувся шлюб короля Англії Карла I Стюарта та дочки Генріха IV, короля Франції. У 1892-му в Києві запустили електричний трамвай. У 1895-му відбулися перші автомобільні перегони в історії. У 1983-му на ринок надійшов мобільний телефон, а космічний зонд “Піонер-10” першим покинув межі Сонячної системи.

Свята та пам’ятні дати 13 червня

13 червня в Україні до 2022 року відзначали День визволення Маріуполя від російських терористів (що відбулося у 2014-му). Інформацію про нову дату звільнення Маріуполя чекаємо від ЗСУ.

13 червня у світі – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій.

Також відзначають: День швейної машини, Всесвітній день софтболу, Міжнародний день метання сокири.

13 червня в історії

13 червня 1625 року відбувся шлюб короля Англії Карла I Стюарта та Генрієтти Марії де Бурбон, дочки Генріха IV, короля Франції. Ця пара стала батьками двох королів Англії, проте роль королеви-матері Генрієтті Марії довелося виконувати далеко не одразу після смерті чоловіка, адже його стратили під час революції.

Французька королева Англії була молодшою ​​дочкою Генріха IV та його другої дружини Марії Медічі. Батька майбутньої королеви Англії вбили, коли дівчинці було лише пів року. Тож питання її шлюбу вирішував ненабагато старший брат – король Людовік XIII. З майбутнім чоловіком Марія познайомилася, коли він був у Франції проїздом. А прямував тоді Карл до Іспанії – зовсім за іншою нареченою, іспанською інфантою. Проте вимога короля Іспанії, щоб Карл перейшов у католицтво заради шлюбу виявилася неприйнятною.

Делегація повернулася додому, і спадкоємець престолу задумався над тим, щоб узяти за дружину француженку. Генрієтта Марія теж була католичкою, але вимог прийняти віру дружини перед майбутнім англійським королем його французький колега не поставив. Утім, і тут не обійшлося без релігійних проблем: Генрієтта Марія теж не готова була змінити релігію. Попри це, подружжя повінчали в абатстві Святого Августина в Кентербері. Проте Генрієтта Марія не змогла коронуватися разом із чоловіком, бо відмовилася від англіканського обряду. Королеві дозволили спостерігати за коронацією чоловіка на значній відстані. Англійський народ королеву-католичку зустрів без ентузіазму – і таке ставлення до неї було протягом усього життя. На початку не складалися стосунки й між подружжям. Карл I з набагато більшим бажанням проводив час у компанії свого фаворита герцога Бекінгема, а не дружини. Ситуація радикально змінилася після вбивства Бекінгема. Карл став більше проводити часу з Генрієттою Марією, і незабаром вона завагітніла. Перша дитина народилася мертвою. Але вже за два роки королева народила здорового сина – майбутнього короля Карла II. За цей час подружжя дійсно зблизилося. Королева стала людиною, до порад якої Карл I прислухався, вони проводили разом дедалі більше часу. У цьому шлюбі народилися ще двоє синів і п’ять дочок, хоч і не всі вони дожили до підліткового віку.

Про страту свого чоловіка Генрієтта Марія, яка в той бурхливий момент була не поруч, дізналася лише через місяць. Вона перебувала у шоковому стані. Єдиним, на чию допомогу вона могла розраховувати, був король Франції, але в нього теж були не найкращі часи. Син Карл теж досить швидко вийшов з-під опіки матері. Бувши вигнанцем, він перевіз свій невеликий двір до Кельна, а Генрієтта Марія жила в резиденції за межами Парижа. Як про смерть чоловіка, так і про повернення сина на англійський престол вона дізналася постфактум. Однак одразу зорієнтувалася, як цим можна скористатися, і влаштувала дочку Генрієтту Анну заміж за герцога Філіпа Орлеанського – молодшого брата короля Франції Людовіка XIV. Щоб забезпечити посаг для дочки, Генрієтта Марія повернулася до Англії, де їй не дуже раділи. Королева-вдова планувала залишатися в Англії решту життя, проте змушена була залишити країну через проблеми зі здоров’ям, які списувала на погану місцеву погоду. Генрієтта Марія повернулася до Парижа, де й померла у вересні 1669 року. З трьох її синів двоє стали королями – Карл II та Яків II.

13 червня 1892 року в Києві запрацювала система електричного трамваю – перша в Україні та третя у Східній Європі (після Будапешта та Праги). Детальніше.

13 червня 1895 року у Франції відбулися перші у світі автомобільні перегони. Детальніше.

13 червня 1983 року у продаж надійшов перший мобільний телефон. Це відбулося в США, а компанією, яка здійснила прорив, стала Motorola. Детальніше.

13 червня 1983 року космічний зонд NASA “Піонер-10” став першим пристроєм, що залишив межі Сонячної системи. Детальніше.

Церковне свято 13 червня

13 червня – Вознесіння Господнє. Його завжди відзначають через 40 днів після Великодня. У цей день Ісус Христос, який воскрес після розп’яття, у плоті вознісся на небо. 40 днів від Воскресіння до Вознесіння він був на землі зі своїми учнями та паствою і розповідав про Царство Боже. Потім зібрав апостолів на Єлеонській горі біля Єрусалиму, благословив усіх, велів не розходитися, а сам вознісся. Пізніше апостолам з’явилися два ангели. Вони повідомили, що буде наступне пришестя Христа, коли він прийде судити живих і мертвих.

Народні прикмети

Густий туман 13 червня – до багатого врожаю грибів влітку.

Якщо цілий день йде дощ, то погода в червні буде непостійною.

Негода 13 червня – до холодної та сніжної зими.

Що не можна робити 13 червня

Не можна важко фізично працювати.

Не можна скупитися – якщо вас щось попросили позичити, потрібно виконати прохання.

Не можна лаятися, кричати, згадувати старі образи та в цілому з’ясовувати стосунки з близькими людьми.