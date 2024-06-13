Сьогодні 13 червня: яке свято та день в історії
13 червня 1625 року відбувся шлюб короля Англії Карла I Стюарта та дочки Генріха IV, короля Франції. У 1892-му в Києві запустили електричний трамвай. У 1895-му відбулися перші автомобільні перегони в історії. У 1983-му на ринок надійшов мобільний телефон, а космічний зонд “Піонер-10” першим покинув межі Сонячної системи.
Свята та пам’ятні дати 13 червня
13 червня в Україні до 2022 року відзначали День визволення Маріуполя від російських терористів (що відбулося у 2014-му). Інформацію про нову дату звільнення Маріуполя чекаємо від ЗСУ.
13 червня у світі – Міжнародний день поширення інформації про альбінізм, Міжнародний день менеджерів громадських асоціацій.
Також відзначають: День швейної машини, Всесвітній день софтболу, Міжнародний день метання сокири.
13 червня в історії
13 червня 1625 року відбувся шлюб короля Англії Карла I Стюарта та Генрієтти Марії де Бурбон, дочки Генріха IV, короля Франції. Ця пара стала батьками двох королів Англії, проте роль королеви-матері Генрієтті Марії довелося виконувати далеко не одразу після смерті чоловіка, адже його стратили під час революції.
Французька королева Англії була молодшою дочкою Генріха IV та його другої дружини Марії Медічі. Батька майбутньої королеви Англії вбили, коли дівчинці було лише пів року. Тож питання її шлюбу вирішував ненабагато старший брат – король Людовік XIII. З майбутнім чоловіком Марія познайомилася, коли він був у Франції проїздом. А прямував тоді Карл до Іспанії – зовсім за іншою нареченою, іспанською інфантою. Проте вимога короля Іспанії, щоб Карл перейшов у католицтво заради шлюбу виявилася неприйнятною.
Делегація повернулася додому, і спадкоємець престолу задумався над тим, щоб узяти за дружину француженку. Генрієтта Марія теж була католичкою, але вимог прийняти віру дружини перед майбутнім англійським королем його французький колега не поставив. Утім, і тут не обійшлося без релігійних проблем: Генрієтта Марія теж не готова була змінити релігію. Попри це, подружжя повінчали в абатстві Святого Августина в Кентербері. Проте Генрієтта Марія не змогла коронуватися разом із чоловіком, бо відмовилася від англіканського обряду. Королеві дозволили спостерігати за коронацією чоловіка на значній відстані. Англійський народ королеву-католичку зустрів без ентузіазму – і таке ставлення до неї було протягом усього життя. На початку не складалися стосунки й між подружжям. Карл I з набагато більшим бажанням проводив час у компанії свого фаворита герцога Бекінгема, а не дружини. Ситуація радикально змінилася після вбивства Бекінгема. Карл став більше проводити часу з Генрієттою Марією, і незабаром вона завагітніла. Перша дитина народилася мертвою. Але вже за два роки королева народила здорового сина – майбутнього короля Карла II. За цей час подружжя дійсно зблизилося. Королева стала людиною, до порад якої Карл I прислухався, вони проводили разом дедалі більше часу. У цьому шлюбі народилися ще двоє синів і п’ять дочок, хоч і не всі вони дожили до підліткового віку.
Про страту свого чоловіка Генрієтта Марія, яка в той бурхливий момент була не поруч, дізналася лише через місяць. Вона перебувала у шоковому стані. Єдиним, на чию допомогу вона могла розраховувати, був король Франції, але в нього теж були не найкращі часи. Син Карл теж досить швидко вийшов з-під опіки матері. Бувши вигнанцем, він перевіз свій невеликий двір до Кельна, а Генрієтта Марія жила в резиденції за межами Парижа. Як про смерть чоловіка, так і про повернення сина на англійський престол вона дізналася постфактум. Однак одразу зорієнтувалася, як цим можна скористатися, і влаштувала дочку Генрієтту Анну заміж за герцога Філіпа Орлеанського – молодшого брата короля Франції Людовіка XIV. Щоб забезпечити посаг для дочки, Генрієтта Марія повернулася до Англії, де їй не дуже раділи. Королева-вдова планувала залишатися в Англії решту життя, проте змушена була залишити країну через проблеми зі здоров’ям, які списувала на погану місцеву погоду. Генрієтта Марія повернулася до Парижа, де й померла у вересні 1669 року. З трьох її синів двоє стали королями – Карл II та Яків II.
13 червня 1892 року в Києві запрацювала система електричного трамваю – перша в Україні та третя у Східній Європі (після Будапешта та Праги). Детальніше.
13 червня 1895 року у Франції відбулися перші у світі автомобільні перегони. Детальніше.
13 червня 1983 року у продаж надійшов перший мобільний телефон. Це відбулося в США, а компанією, яка здійснила прорив, стала Motorola. Детальніше.
13 червня 1983 року космічний зонд NASA “Піонер-10” став першим пристроєм, що залишив межі Сонячної системи. Детальніше.
Церковне свято 13 червня
13 червня – Вознесіння Господнє. Його завжди відзначають через 40 днів після Великодня. У цей день Ісус Христос, який воскрес після розп’яття, у плоті вознісся на небо. 40 днів від Воскресіння до Вознесіння він був на землі зі своїми учнями та паствою і розповідав про Царство Боже. Потім зібрав апостолів на Єлеонській горі біля Єрусалиму, благословив усіх, велів не розходитися, а сам вознісся. Пізніше апостолам з’явилися два ангели. Вони повідомили, що буде наступне пришестя Христа, коли він прийде судити живих і мертвих.
Народні прикмети
Густий туман 13 червня – до багатого врожаю грибів влітку.
Якщо цілий день йде дощ, то погода в червні буде непостійною.
Негода 13 червня – до холодної та сніжної зими.
Що не можна робити 13 червня
Не можна важко фізично працювати.
Не можна скупитися – якщо вас щось попросили позичити, потрібно виконати прохання.
Не можна лаятися, кричати, згадувати старі образи та в цілому з’ясовувати стосунки з близькими людьми.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "13 июня 1625 года состоялся брак короля Англии Карла I Стюарта и дочери Генриха IV, короля Франции. В 1892-м в Киеве запустили электрический трамвай".