Сегодня 13 июня: какой праздник и день в истории
13 июня 1892 года в Киеве запустили электрический трамвай. В 1895-м состоялась первая автомобильная гонка в истории. В 1983-м на рынок поступил мобильный телефон, а космический зонд «Пионер-10» первым покинул пределы Солнечной системы.
Праздники и памятные даты 13 июня
13 июня в Украине до 2022 года отмечали День освобождения Мариуполя от российских террористов (состоявшееся в 2014-м). Информацию о новой дате освобождения Мариуполя от россиян в ближайшее время ждем от ВСУ.
Под эгидой ООН 13 июня проходит Международный день распространения информации об альбинизме, а также День швейной машинки.
13 июня в истории
13 июня 1892 года в Киеве заработала система электрического трамвая – первая в Украине и третья в Восточной Европе (после Будапешта и Праги).
Два новых трамвайных вагона доставили в Киев еще 3 мая. После этого их опробовали на Подоле и линии с Подола на Крещатик. Далее вагоны протестовала официальная комиссия. А 13 июня электрический трамвай уже начал перевозить первых пассажиров. «Вагоны переполнены публикой, причем многие по несколько раз ездят по Александровскому спуску вверх и вниз, интересуясь этой важной для Киева новинкой», — описывала реакцию горожан газета «Киевлянин». Постепенно доходность электрического трамвая по сравнению с конным и паровым стала очевидной. Так что уже в 1896 году в городе убрали последнюю линию «конки».
13 июня 1895 года во Франции состоялась первая в мире автомобильная гонка. Соревнование организовал специально созданный с этой целью Автомобильный клуб Франции (кстати, он существует до сих пор). Участники должны были преодолеть дистанцию Париж – Бордо – Париж (1,2 км). Учитывая скоростные характеристики автомобилей того времени, организаторы рассчитывали, что на это гонщикам понадобится около 100 часов. Но победитель соревнований Левасор финишировал за 48 часов и 48 минут, достигнув средней скорости 24,14 км/ч.
13 июня 1983 года в продажу поступил первый мобильный телефон. Это произошло в США, а совершившей прорыв компанией стала «Motorola».
Первая «мобилка» называлась «Dynatac 8000x». Она весила почти кило (800 граммов), а длиной была 33 см. Даже такое «неутонченное» устройство стало абсолютным хитом. Хотя его цена ощутимо «кусалась». Первые телефоны продавали по 3500 долларов США. Первыми обладателями стали бизнесмены и политики, а владение таким устройством в начале было вопросом престижа.
13 июня 1983 года космический зонд NASA «Пионер-10» стал первым устройством, покинувшим пределы Солнечной системы.
Создавали «Пионер» для исследования Юпитера. Но его выход в дальний космос предполагался изначально. На борту «Пионера» было размещено послание для внеземных цивилизаций, созданное Карлом Саганом. Его записали на пластинке из анодированного алюминия. Там изображены: молекула нейтрального водорода; мужская и женская фигуры на фоне контуров «Пионера»; положение Солнца относительно центра Галактики и четырнадцати пульсаров; схематическое изображение планет Солнечной системы и траектория «Пионера-10» по отношению к ним. Если послание достигнет цели, каковой была мертвая звезда в 27 световых годах от земли, то обратный сигнал земляне могут получить не ранее 2029 года. Связь с самим «Пионером-10» потеряли 23 января 2003 года из-за ограничения мощности радиопередатчика.
Церковный праздник 13 июня
13 июня христиане чтят память апостола от 70-ти Ерма и мученика Ермия.
Святой апостол Ерм был епископом в Филиппополе Фракийском. Проповедуя Евангелие, испытал много тягот от язычников, но умер мирно.
Святой мученик Ермий пострадал за Христа в Комане во время гонений императора Антонина. Ермий отказался принести жертву языческим богам, как от него требовал правитель. И его подвергли пыткам: сдирали кожу с лица, бросили в раскаленную печь, травили ядом, бросали в кипящее олово, выкололи глаза. Однако мученик чудом оставался в живых. Во время созерцания этих пыток и того, как мученик стойко сносит их, многие поверили в Христа. В конце концов правитель приказал содрать с тела святого всю кожу, но Ермий и после этого оставался в живых. Тогда правитель собственноручно отрезал ему голову ножом. Христиане тайно похоронили тело мученика Ермия, от святых мощей которого происходили в дальнейшем многочисленные исцеления.
Народные приметы
Если утром туман, то погода скоро ухудшится.
Дождь в этот день предсказывает, что богатого урожая не будет, к тому же непогода обещает лютую зиму.
Что нельзя делать 13 июня
Нельзя тяжело работать.
Нельзя ругаться и возвышать голос.
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2023 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "13 июня 1892 года в Киеве запустили электрический трамвай. В 1895-м состоялась первая автомобильная гонка в истории. В 1983-м на рынок поступил мобильный телефон, а космический зонд «Пионер-10» первым покинул пределы Солнечной системы".