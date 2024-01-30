Сегодня 30 января: какой праздник и день в истории

30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ. В этот день 1649 года казнили короля Англии и Шотландии Карла I. В 1930-м родился популярный украинский детский писатель Всеволод Нестайко. В этом же году в этот день в СССР началось раскулачивание. В 1933-м Гитлер стал рейхсканцлером Германии. А в 2004-м создали первую статью «Википедии» на украинском языке.

Праздники и памятные даты 30 января

30 января – День специалиста военно-социального управления ВСУ.

В мире: Школьный день ненасилия и мира.

30 января в истории

30 января 1649 года в Англии казнили короля Карла I Стюарта.

Он был вторым представителем династии Стюартов на троне, взойдя на него после смерти отца Якова I. Карл не был первым наследником от рождения. Трон должен был занять его старший брат Генри, на которого возлагали большие надежды. Но он внезапно скончался. Корона досталась болезненному с детства Карлу. Большую часть жизни на тот момент он провел в Шотландии, где и родился, ведь переезды в детстве для него считали опасными для здоровья.

Во время восхождения нового короля на престол Англия вела войну на континенте с испанцами. Карл I сразу потребовал больше денег на военные действия и начал с непопулярного – поднятия налогов. Чтобы получить желаемое, он конфликтовал с парламентом, дважды распускал его. Затем пошел на компромисс, подписав так называемую «Петицию о правах». Но потом нарушил ее, опять же незаконно собирая налоги. Это, конечно, вызвало возмущение в парламенте, и король просто распустил его и не созывал 11 лет. Этот период его руководства страной (с 1629 по 1640 год) вошел в историю как «одиннадцать лет тирании».

Параллельно со ссорами с парламентом Карл I умудрился настроить против себя родное королевство – Шотландию. Причиной послужили попытки религиозных реформ и приближения местной церкви к канонам англиканства. Его новации привели к взрыву. Последней каплей стала попытка введения новой литургии в 1637 году. Поэтому началось восстание горожан в Эдинбурге. Бунт поддержали в разных частях королевства. Карлу поступали петиции об изменении формы литургии, но вместо этого он пытался репрессировать тех, кто эти петиции писал. В результате к сопротивлению присоединились представители шотландской аристократии, дворянства и духовенства. Они в 1638 году подписали Национальный ковенант – манифест, осуждавший попытки реформирования церкви в Шотландии.

Народ стал сплачиваться вокруг этих оппозиционеров. Карл постепенно шел на уступки – но слишком медленно. Он наконец согласился на созыв генеральной ассамблеи шотландской церкви, на выборах ковенаторы одержали полную победу. Они упразднили все реформы короля. С этого начался полный разрыв с ним и так называемые «Епископские войны». Параллельно вспыхнуло восстание в Ирландии, король собрал деньги от католиков, пообещав им льготы, но не сдержал обещания. В Англии тоже было неспокойно – крестьяне бунтовали против так называемого «огораживания». Этот комплекс проблем заставил короля все же собрать парламент – в первую очередь, чтобы получить деньги на войну против Шотландии. Это был тот самый «Долгий парламент», который возглавил Оливер Кромвель.

Вместо того, чтобы помочь королю получить деньги, парламентарии пошли против него. Уже в августе 1641 года парламент принял «Великую ремонстрацию» — сборник статей, перечислявших преступления короны. Власть все больше переходила к парламенту, Карл покинул Лондон. Парламент сформировал свою армию, король – свою. Началась полномасштабная гражданская война между «роялистами» и сторонниками парламента, получившими название «круглоголовых». В начале этой войны у «роялистов» были успехи. Но недолго. В 1645-м командование армией парламента перешло к новому дворянству (тем, кто в свое время «купил» титулы) и буржуазии. Кромвель сделал основой войска отряды крестьян и городской бедноты. Так что начавшееся «в верхах» противостояние переросло в полноценную революцию. После ряда поражений в войне с собственным парламентом Карл I бежал в Шотландию, с которой начал воевать еще раньше. Там его взяли в плен и передали парламенту. Даже на этом этапе идеи казнить короля не было. Но он и из тюрьмы продолжал подстрекать своих сторонников к восстанию. Последняя такая попытка устроить очередную серию военного противостояния в 1648 году привела к тому, что Карла отдали под суд – за государственную измену. 30 января 1649 года его публично казнили через отсечение головы. До самой смерти Карл не признал права народа на участие в управлении государством, заявив из эшафота: «Подданный и государь — это совершенно различные понятия». Как описывали события современники, когда палач поднял отрубленную голову короля, толпа была шокирована. А голову после пришили обратно к телу, чтобы с королем могли достойно проститься. Его похоронили в Виндзоре.

30 января 1930 года родился украинский детский писатель Всеволод Нестайко.

Его мама была учительницей. Семейная легенда Нестайко утверждает, что принимавший роды акушер, услышав первый крик мальчика, поздравил маму словами: «Мадам! У вас, кажется, появился писатель!» Судьба Нестайко не была легкой. Уже в 1933-м его отца арестовали – за то, что в молодости он был сечевым стрелком и воином Украинской Галицкой армии. Нестайко-старший переехал в советскую Украину из захваченной поляками части страны, поверив советской пропаганде, которая в 1920-х практиковала политику «украинизации». Но вместо свободы быть украинцем получил обвинение в шпионаже. Больше Всеволод отца не видел. Его мать, спасаясь от Голодомора, сбежала в Киев — к сестре. Сам Нестайко так вспоминал первые годы своей жизни: «В детстве у меня не было детства». Парень пережил в Киеве немецкую оккупацию во время Второй мировой войны. Удивительно, как при таких условиях он смог сохранить оптимизм и юмор, столь характерные для его персонажей. Первые свои произведения Нестайко публиковал в журнале «Барвинок». А в 1956-м вышел уже отдельный его сборник – «Шурка и Шурко». В общей сложности за годы писательства он создал более 30 повестей, романов и сборников рассказов. Самым известным произведением Нестайко, конечно, стала трилогия «Тореадоры из Васюковки». Однако и многие другие его повести и романы входят в «золотой фонд» детской литературы, например: «В стране солнечных зайчиков», «Единица с обманом», «Пятерка с хвостиком», «Загадка старого клоуна», «Чудеса в Гарбузянах» и т.д. Умер Всеволод Нестайко 16 августа 2014 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

30 января 1930 года в СССР началось раскулачивание. В этот день политбюро ЦК ВКП(б) СССР издало постановление «О мерах по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». Сталин лично провозгласил политику «ликвидации кулачества как класса».

Поэтому репрессиям подвергли всех крестьян, чего-то достигших в жизни. Их лишали приобретенной тяжелым трудом собственности и выселяли целыми семьями. А в случае сопротивления – уничтожали. Основной официально заявленной идеей этого процесса, явно противоречившего лозунгу «землю – крестьянам», было создание коммунистических коллективных хозяйств – колхозов, коммун, артелей. Для этого у успешных крестьянских хозяйств отбирали землю. Но, кроме этого, забирали и запасы сельскохозяйственной продукции, и собственные дома. Людей «в лучшем случае» переселяли на плохие земли, а в худшем – расстреливали, арестовывали на 10 лет (в случае участия в антисоветских выступлениях, хотя его часто и не пытались доказывать), депортировали за пределы Украины. На самом деле, кроме экономических целей (а скорее в первую очередь) Сталин преследовал политические: лишить украинское крестьянство лидеров, которые могли бы составить ядро сопротивления «диктатуре пролетариата».

30 января 1933 года рейхспрезидент Германии Пауль фон Гинденбург назначил рейхсканцлером Адольфа Гитлера.

Это стало началом захвата власти в стране нацистами. Этому назначению предшествовал ряд событий. В 1932-м одни за другими дважды состоялись выборы в Рейхстаг. На первых из них, в июле, НСДАП торжествовала, получив 37,8% голосов – больше всех. Но этого было недостаточно для формирования большинства в парламенте. Так что рейхсканцлером Гинденбург назначил Франца фон Папена. Эту кандидатуру пролоббировал генерал Курт фон Шлейхер, который стал военным министром в кабинете Папена. В попытках сформировать коалиционное правительство фон Папен пытался привлечь в него и нацистов. Он даже предлагал Гитлеру должность вице-канцлера, но тот, конечно, ни на какие «роли второго плана» не соглашался. Дело шло к вынесению Папену вотума недоверия. Поэтому он в надежде добиться лучшего результата на внеочередных выборах убедил Гинденбурга распустить Рейхстаг. Это произошло в сентябре 1932 года.

А 6 ноября состоялись выборы, ставшие последними демократическими в Германии – перед захватом власти Гитлером. НСДАП снова победила, но ее результат ухудшился на 2 млн голосов. В то же время возросла поддержка коммунистов. Папен ничего для себя не выиграл. Все силы, на поддержку которых он мог рассчитывать, получили вместе всего 26% голосов. 50,7% мест в Рейхстаге разделили непримиримые враги – НСДАП и Компартия Германии. Сформировать какую-либо коалицию без поддержки президента Гинденбурга и лояльных ему политических сил было невозможно. Уже 17 ноября фон Папен ушел в отставку. 2 декабря новым рейхсканцлером с сохранением должности военного министра назначили Курта фон Шлейхера. Он пытался расколоть НСДАП, чтобы получить большинство в парламенте, однако это ему не удалось. Так что уже 28 января и Шлейхер отправился в отставку. У президента Гинденбурга, в сущности, не осталось вариантов, кроме Гитлера. Тот на фоне парламентского кризиса заявил Папену, что НСДАП готова вступить в поддерживаемую президентом правительственную коалицию, но при условии, что партия получит должности канцлера и министра внутренних дел. 30 января Гинденбург принял эти условия и согласился назначить рейхсканцлером Гитлера. Кроме этой сугубо политической части истории есть и события, которые происходили за кулисами. А именно – шантаж Гитлером Гинденбурга из-за скандала вокруг использования сыном президента Оскаром государственных дотаций в личных целях, уклонения от уплаты налогов и т. д. 22 января 1933 года Оскар фон Гинденбург провел двухчасовую встречу с Гитлером, с которой вышел со словами: «Теперь нет никакой возможности, кроме как Гитлера поставить канцлером».

30 января 1992 года Исландия признала независимость Украины. Украина установила дипломатические отношения с Королевством Испания

30 января 2004 года создали первую статью «Википедии» на украинском языке. Ею стала статья «Атом».

Церковный праздник 30 января

Собор вселенских учителей и святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Праздник Трех святителей является одним из самых почитаемых праздников Православной Церкви. Толчком для установления этого праздника был церковный спор во второй половине XI века относительно того, кто из трех святых более ценен для церкви. Согласно Священному Писанию, этот спор разрешили сами святители. Они явились епископу Евхаитскому Иоанну – сначала каждый по отдельности, а затем все трое вместе. И сказали: «Как видишь, мы равны пред Богом; нет у нас ни разделения, ни какого-либо противодействия друг другу. Если ты ссылаешься на одного, то с этим согласны и оба других. Поэтому прикажи тем, кто спорит о нас, прекратить споры». Епископ Иоанн немедленно рассказал о своем видении тем, кто вел споры и примирил их. И в 1076 году установил праздник Трех Святителей.

Народные приметы

Если луна красного цвета, то будет сильный ветер.

Если солнце в облаках – жди бурана.

Если сильный ветер – жди мороза

Что нельзя делать 30 января

Нельзя заниматься рукоделием (шить, вышивать, вязать).

Не желательно ссориться.