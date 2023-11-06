Сегодня 6 ноября: какой праздник и день в истории

6 ноября 1492 года считается одной из возможных дат, когда Христофор Колумб впервые столкнулся с курением. В 1914 году все страны Антанты объявили войну Османской империи. В 1932-м в Германии прошли последние демократические выборы перед захватом власти Гитлером. В 1943-м советские войска выбили нацистов из Киева. В 1991-м в Украине назначили первого начальника СБУ — Евгения Марчука.

Праздники и памятные даты 6 ноября

6 ноября – Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. В Украине – это день изгнания нацистских оккупантов из Киева.

В мире также: Международный день памяти животных, погибших от рук человека, День ориентирования без компаса, День саксофона, День качественной работы. 6 ноября в этом году начинается Международная неделя науки и мира (ее проводят ежегодно в неделю, на которую приходится 11 ноября).

6 ноября в истории

6 ноября 1492 года считается одной из возможных дат, когда на Кубе Христофор Колумб впервые столкнулся с курением.

Встречаются и другие варианты этой даты, в частности 12 октября того же года. Привычку, от которой сейчас не могут избавиться миллионы людей в мире, Колумб перенял у живущих на Кубе аборигенов. Они курили «сигаро» — рулоны скрученных табачных листьев. И эти листья мореплаватель привез с собой в Европу. Интересно, что европейцы, увидев, как матрос команды Колумба выдыхает дым изо рта, поначалу заподозрили его в одержимости дьяволом. Этого матроса – Родриго де Хереса даже бросили в тюрьму, где мужчина провел семь лет. Спасла его легализация курения в Испании. Когда выпускать дым изо рта стало нормой, бывшего «одержимого» амнистировали и выпустили из тюрьмы.

6 ноября 1914 года (по другой версии – 5-го) Великобритания и Франция объявили войну Османской империи. Еще одна из стран Антанты – Российская империя – сделала это на несколько дней раньше. Османская империя в начале Первой мировой войны не торопилась вступать в нее. Формально она входила в союз Центральных государств, но 3 августа заявила о своем нейтралитете. Накануне мировой войны – Османская империя провела неудачные для себя войны: с Италией (1911-1912) и ряд Балканских войн (1912-1913). При этом турки потеряли часть территорий на западе и существенно ослабли. Большинство членов турецкого правительства (в том числе великий визирь) выступали против еще одной войны. Но ее жаждал военный министр Энвер-паша.

Он начал военные действия в координации с немецким командованием, не получив согласия других членов правительства. 29-30 октября турецкий флот под командованием немецкого адмирала Сушона обстрелял Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. Так что уже 2 ноября Россия объявила войну Османской империи. Следом за ней это сделали Великобритания и Франция.

6 ноября 1932 года в Германии состоялись последние демократические выборы – перед захватом власти Гитлером. Формально на выборах победили национал-социалисты, но на самом деле (по сравнению с предыдущим результатом) нацисты потеряли почти 2 млн голосов. А вот коммунисты получили большую поддержку, чем на предыдущих выборах – почти 17% голосов.

Эти выборы были внеочередными. Их инициировал рейхсканцлер Германии Франц фон Папен с целью предотвратить вотум недоверия, который ему готовили коммунисты. Рейхспрезидент Пауль фон Гинденбург согласился с Папеном и в сентябре 1932 года распустил рейхстаг. Но Папен от этого совсем не выиграл. Четыре условно «пропрезидентские» партии, которые поддерживали рейхсканцлера, набрали на внеочередных выборах всего 26% голосов. 50,7% мест в рейхстаге получили непримиримые враги – НСДАП и Компартия Германии. Сформировать какую-либо коалицию без поддержки президента Гинденбурга и лояльных ему политических сил было невозможно. 17 ноября фон Папен ушел в отставку. После ряда неудачных попыток сформировать правительство в середине января 1933 года Гитлер заявил Папену, что НСДАП готова вступить в поддерживаемую президентом правительственную коалицию, но при условии, что партия получит должности канцлера и министра внутренних дел. 30 января Гинденбург принял эти условия и согласился назначить рейхсканцлером Гитлера. Далее, как известно, Гитлер добился проведения перевыборов, накануне которых после поджога Рейхстага смог выбить для себя чрезвычайные полномочия, «сбить» главных конкурентов — коммунистов и провести голосование так, как ему было нужно. Следующие свободные выборы прошли уже после завершения Второй мировой – в 1949-м в Западной Германии.

6 ноября 1943 года советские войска изгнали нацистов из Киева.

Завершение битвы за Киев хотели приурочить к очередной годовщине так называемой «Октябрьской революции». Традиционно командование не интересовало количество жертв, которые необходимо было принести для достижения этой цели в определенные Сталиным сроки.

«Желание Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами СССР стоило жизни 417 тысячам бойцов Красной армии», — сообщает Украинский институт национальной памяти.

6 ноября 1991 года в Украине назначили первого начальника Службы безопасности Украины. Структуру, которую тогда называлась Служба национальной безопасности, возглавил Евгений Марчук. Он руководил СБУ почти три года – до лета 1994-го. В дальнейшем Марчук занимал разные должности в правительстве Украины – в том числе был премьер-министром, возглавлял СНБО, был Министром обороны Украины и баллотировался на пост президента Украины (и имел реальные шансы победить Леонида Кучму). После начала российско-украинской войны с мая 2015 года работал в Трехсторонней контактной группе. Умер Марчук 5 августа 2021 года.

Церковный праздник 6 ноября

6 ноября по новому церковному календарю в Украине чтят память святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника. Святитель Павел получил патриаршую кафедру после смерти патриарха Константинопольского Александра. В это время императора Констанция – сторонника еретиков ариан – не было в Константинополе. Когда он вернулся, то созвал собор, объявивший Павла свергнутым, император выгнал его из столицы. Кафедру отдали арианину Евсевию Никомидийскому. Павел отправился в Рим, где нашли убежище и другие православные епископы, изгнанные Евсевием. Однако Евсевий занимал кафедру недолго – он умер. И после его смерти Павел вернулся в Константинополь. Однако император снова изгнал его, и святителю пришлось возвращаться в Рим. Но за Павла вступился римский император Констант – он написал своему соправителю Констанцию письмо, в котором потребовал впустить в Константинополь изгнанника. Это сработало – Павлу вернули патриарший престол. Но после смерти Константа во время переворота Павла отправили в ссылку в Армению. Там, в городе Кукуз, он принял мученическую кончину. На литургию, совершаемую патриархом, ворвались ариане и задушили его святительским омофором.

Народные приметы

Если вороны собрались в стаи, пойдет снег.

Если 6 ноября выпал первый снег, зима будет снежной и теплой.

Если в этот день тепло, то больших холодов зимой не будет.

Что нельзя делать 6 ноября

Нельзя обижать животных.

Нельзя сплетничать.

Нельзя отказывать в помощи.