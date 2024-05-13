Магнитные бури дарят полярные сияния и влияют на связь и электричество

Ослепительные полярные сияния все чаще стали видеть в далеких от полюсов странах. Однако сильные магнитные бури, которые вызывают это невероятное явление, нарушат связь на Земле, сообщает CNN.

Центр, который является подразделением Национальной метеорологической службы США, наблюдал условия сильной геомагнитной бури в пятницу вечером, достигшей уровня 5 из 5 баллов. По данным центра, в последний раз солнечная буря такой силы достигла Земли в октябре 2003 года, что привело к отключению электроэнергии в Швеции и повреждению силовых трансформаторов в Южной Африке.

Такие бури происходят, когда Солнце приближается к пику активности в своем 11-летнем цикле, известном как солнечный максимум – все более интенсивные солнечные вспышки вырываются из огненного шара.

Повышенная солнечная активность вызывает полярные сияния, которые танцуют вокруг полюсов Земли, известные как северное сияние и южное сияние, или полярное сияние. Когда заряженные частицы корональных выбросов массы достигают магнитного поля Земли, они взаимодействуют с газами в атмосфере, создавая разноцветный свет в небе.

Центр прогнозирования космической погоды со среды зафиксировал несколько сильных вспышек, исходящих от большого скопления солнечных пятен на поверхности Солнца. Скопление в 17 раз больше диаметра Земли.

Ученые также наблюдали по крайней мере 7 корональных выбросов массы или больших облаков ионизированного газа, называемых плазмой и магнитными полями, которые вырываются из внешней атмосферы Солнца и высвобождаются от Солнца в направлении Земли.

Шкала космической погоды центра охватывает три категории: солнечные вспышки, вызывающие высокочастотные отключения радиосигнала, геомагнитные бури и бури солнечной радиации.

По словам Шона Даля, координатора Центра прогнозирования космической погоды, нынешняя солнечная активность способна вызвать солнечную радиационную бурю.

«Это действительно имеет большое значение для некоторых операций по запуску ракет и спутниковых операторов. Но на данный момент, насколько мы понимаем, нет ничего такого, с чем нельзя было бы справиться. Потенциал для более сильных событий, конечно, существует, и мы посмотрим, материализуется ли он», — сказал Даль.

Геомагнитные бури, вызванные Солнцем в последние месяцы, привели к тому, что полярные сияния стали видны в местах, где их редко можно увидеть, в том числе на юге, в Нью-Мексико, Миссури, Северной Каролине и Калифорнии в Соединенных Штатах, а также на юго-востоке Англии и в других частях света.

Солнечная буря вызвала ослепительное южное полярное сияние, осветившее небо над Новой Зеландией.

В зависимости от местоположения полярные сияния не всегда могут быть видны над головой, но нужно следить за горизонтом, поскольку там они также могут возникать красочное зрелище.

Даже если полярные сияния не видны на небе, эксперты центра рекомендуют делать снимки неба на телефон, поскольку на изображениях может быть запечатлено то, что вы не видите невооруженным глазом.

Когда выбросы корональной массы направлены на Землю, они могут вызвать геомагнитные бури или серьезные колебания магнитного поля Земли.

«Геомагнитные бури могут повлиять на инфраструктуру на околоземной орбите и на поверхности Земли, потенциально нарушая связь, электроэнергетическую сеть, навигацию, радио и работу спутников», — сообщает Центр прогнозирования космической погоды. «(Центр) уведомил операторов этих систем, чтобы они могли принять защитные меры».

Когда прибывают корональные выбросы массы, они несут собственное магнитное поле, которое может разрушить линии электропередач и вызвать электрические токи, поэтому операторы будут отслеживать любые признаки такой активности, сказал Роб Стинберг, космический ученый из Центра прогнозирования космической погоды.

По данным центра, на данный момент исследователи наблюдали только три сильные геомагнитные бури во время текущего солнечного цикла, который начался в декабре 2019 года.

Эксперты центра говорят, что они «немного обеспокоены», но главным образом потому, что такие события редки.

Команда сравнила это с подготовкой к летнему шторму: держите под рукой батарейки и метеорологическое радио на случай отключения электроэнергии, но отметила, что людям не нужно «делать что-то необычное», чтобы подготовиться к космической погоде. Никаких перебоев в работе Интернета или мобильной связи не ожидается. По мнению экспертов центра, любые сбои в работе GPS не будут длительными, пока провайдеры смогут быстро снова подключиться к спутниковым сигналам.

Отслеживание космической погоды

Примерно каждые 11 лет Солнце переживает периоды низкой и высокой солнечной активности, что связано с количеством солнечных пятен на его поверхности. Сильные и постоянно меняющиеся магнитные поля Солнца управляют этими темными областями, некоторые из которых могут достигать размеров Земли или даже больше.

В течение солнечного цикла солнце будет переходить от спокойного периода к интенсивному и активному. Во время пика активности, называемого солнечным максимумом, магнитные полюса Солнца меняются. Затем Солнце снова затихнет во время солнечного минимума.

Ожидается, что солнечный максимум достигнет пика в середине-конце 2024 года, но солнце будет оставаться активным еще пару лет после этого.

Команды Центра прогнозирования космической погоды используют данные наземных и космических обсерваторий, магнитные карты солнечной поверхности и ультрафиолетовые наблюдения внешней атмосферы Солнца, чтобы определить, когда Солнце наиболее вероятно будет испускать солнечные вспышки, выбросы корональной массы и другая космическая погода, которая может повлиять на Землю.

Материал, уносимый от Солнца во время корональных выбросов массы, может достичь Земли через 30–72 часа. Он вызывает геомагнитные бури, которые влияют на спутники и создают электрические токи в верхних слоях атмосферы и могут влиять на электроэнергию.

Штормы также влияют на схемы полетов коммерческих авиакомпаний, которым предписано держаться подальше от полюсов Земли во время геомагнитных бурь из-за потери связи или навигационных возможностей.

Экстремальные штормы случались и раньше, например, тот, который вывел из строя энергосистему в Квебеке в 1989 году, и событие Кэррингтона 1859 года. Последнее остается самой интенсивной геомагнитной бурей, когда-либо зарегистрированной, вызывающей искры и возгорания телеграфных станций.

Если бы такое событие произошло сегодня, оно могло бы нанести ущерб на триллионы долларов и вывести из строя некоторые электросети на значительный период времени.