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Мощнейшая магнитная буря: полярное сияние наблюдают над Харьковом (видео)

Общество 23:33   10.05.2024
Елена Нагорная
Мощнейшая магнитная буря: полярное сияние наблюдают над Харьковом (видео)

Вечером 10 мая небо над многими странами окрасилось в яркие цвета полярного сияния.

Этой весной редкое ранее для Украины явление можно наблюдать уже минимум в третий раз.

Как сообщается на сайте spaceweatherlive.com, сейчас происходит очень мощная магнитная буря уровня G4. Kp-индекс достиг 8. Полярное сияние в ближайшие часы будет только усиливаться.

 

 

 

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 23:33;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 10 мая небо над многими странами окрасилось в яркие цвета полярного сияния".