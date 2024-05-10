Мощнейшая магнитная буря: полярное сияние наблюдают над Харьковом (видео)

Вечером 10 мая небо над многими странами окрасилось в яркие цвета полярного сияния.

Этой весной редкое ранее для Украины явление можно наблюдать уже минимум в третий раз.

Как сообщается на сайте spaceweatherlive.com, сейчас происходит очень мощная магнитная буря уровня G4. Kp-индекс достиг 8. Полярное сияние в ближайшие часы будет только усиливаться.