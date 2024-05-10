Мощнейшая магнитная буря: полярное сияние наблюдают над Харьковом (видео)
Вечером 10 мая небо над многими странами окрасилось в яркие цвета полярного сияния.
Этой весной редкое ранее для Украины явление можно наблюдать уже минимум в третий раз.
Как сообщается на сайте spaceweatherlive.com, сейчас происходит очень мощная магнитная буря уровня G4. Kp-индекс достиг 8. Полярное сияние в ближайшие часы будет только усиливаться.
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- Категории: Общество, Репортаж, Украина, Харьков; Теги: магнитная буря, полярное сияние, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 мая 2024 в 23:33;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 10 мая небо над многими странами окрасилось в яркие цвета полярного сияния".