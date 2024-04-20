Live
  • Сб 20.04.2024
  • Харьков  +8°С
  • USD 39.6
  • EUR 42.28

Полярное сияние вновь можно было наблюдать в Харькове (фото, видео)

Общество 07:30   20.04.2024
Елена Нагорная
Полярное сияние вновь можно было наблюдать в Харькове (фото, видео) Фото: Елена Нагорная

Полярное сияние имели возможность увидеть харьковчане поздно вечером 19 апреля.

Общее глобальное интегрированное излучение энергии в северном полушарии вечером превысило 100 ГВт, что считается очень значительной геомагнитной бурей, и около 22:30 небосвод на несколько минут окрасился в розовый цвет.

Чтобы увидеть полярное сияние, нужно смотреть на север небосвода. Желательно, чтобы поблизости не было уличного освещения. Если смотреть на полярное сияние невооруженным глазом, оно представляет собой темно-красную дымку над горизонтом. Но если снимать на фотокамеру или смартфон, желательно, чтобы был режим астрофотографии, то явление начинает раскрываться во всей красе.

Читайте также: Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Главные новости Харькова 20 апреля: сводка Генштаба, пожар в многоэтажке
Главные новости Харькова 20 апреля: сводка Генштаба, пожар в многоэтажке
20.04.2024, 08:04
В Харькове горела многоэтажка: эвакуировали людей, пострадал мужчина – ГСЧС
В Харькове горела многоэтажка: эвакуировали людей, пострадал мужчина – ГСЧС
20.04.2024, 08:01
Ночью заморозки, днем тепло. Какой будет погода 20 апреля в Харькове и области
Ночью заморозки, днем тепло. Какой будет погода 20 апреля в Харькове и области
19.04.2024, 20:02
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области
19.04.2024, 16:01
Авиаудар и артобстрелы: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
Авиаудар и артобстрелы: сводка Генштаба ВСУ по Харьковщине
20.04.2024, 07:17
Полярное сияние вновь можно было наблюдать в Харькове (фото, видео)
Полярное сияние вновь можно было наблюдать в Харькове (фото, видео)
20.04.2024, 07:30

Новости по теме:

23:21
Велика вероятность увидеть полярное сияние в Харькове этой ночью — астроном
19:39
Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)

Вы читали новость: «Полярное сияние вновь можно было наблюдать в Харькове (фото, видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 07:30;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полярное сияние имели возможность увидеть харьковчане поздно вечером 19 апреля".