Полярное сияние вновь можно было наблюдать в Харькове (фото, видео)

Полярное сияние имели возможность увидеть харьковчане поздно вечером 19 апреля.

Общее глобальное интегрированное излучение энергии в северном полушарии вечером превысило 100 ГВт, что считается очень значительной геомагнитной бурей, и около 22:30 небосвод на несколько минут окрасился в розовый цвет.

Чтобы увидеть полярное сияние, нужно смотреть на север небосвода. Желательно, чтобы поблизости не было уличного освещения. Если смотреть на полярное сияние невооруженным глазом, оно представляет собой темно-красную дымку над горизонтом. Но если снимать на фотокамеру или смартфон, желательно, чтобы был режим астрофотографии, то явление начинает раскрываться во всей красе.