Полярное сияние вновь можно было наблюдать в Харькове (фото, видео)
Фото: Елена Нагорная
Полярное сияние имели возможность увидеть харьковчане поздно вечером 19 апреля.
Общее глобальное интегрированное излучение энергии в северном полушарии вечером превысило 100 ГВт, что считается очень значительной геомагнитной бурей, и около 22:30 небосвод на несколько минут окрасился в розовый цвет.
Чтобы увидеть полярное сияние, нужно смотреть на север небосвода. Желательно, чтобы поблизости не было уличного освещения. Если смотреть на полярное сияние невооруженным глазом, оно представляет собой темно-красную дымку над горизонтом. Но если снимать на фотокамеру или смартфон, желательно, чтобы был режим астрофотографии, то явление начинает раскрываться во всей красе.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: полярное сияние, северное сияние, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 20 апреля 2024 в 07:30;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полярное сияние имели возможность увидеть харьковчане поздно вечером 19 апреля".