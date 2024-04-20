Полярне сяйво знову можна було спостерігати в Харкові (фото, відео)

Полярне сяйво мали змогу побачити харків’яни пізно увечері 19 квітня.

Загальне глобальне інтегроване випромінювання енергії в північній півкулі ввечері перевищило 100 ГВт, що вважається дуже значною геомагнітною бурею, і близько 22:30 небо на кілька хвилин забарвилося в рожевий колір.

Щоб побачити полярне сяйво, треба дивитися на північ небосхилу. Бажано, щоб поряд не було вуличного освітлення. Якщо дивитися на полярне сяйво неозброєним оком, воно має вигляд темно-червоної димки над горизонтом. Але якщо знімати на фотокамеру або смартфон, бажано, щоб був режим астрофотографії, то явище починає розкриватися в усій красі.