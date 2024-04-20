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Полярне сяйво знову можна було спостерігати в Харкові (фото, відео)

Суспільство 07:30   20.04.2024
Олена Нагорна
Полярне сяйво знову можна було спостерігати в Харкові (фото, відео) Фото: Олена Нагорна

Полярне сяйво мали змогу побачити харків’яни пізно увечері 19 квітня.

Загальне глобальне інтегроване випромінювання енергії в північній півкулі ввечері перевищило 100 ГВт, що вважається дуже значною геомагнітною бурею, і близько 22:30 небо на кілька хвилин забарвилося в рожевий колір.

Щоб побачити полярне сяйво, треба дивитися на північ небосхилу. Бажано, щоб поряд не було вуличного освітлення. Якщо дивитися на полярне сяйво неозброєним оком, воно має вигляд темно-червоної димки над горизонтом. Але якщо знімати на фотокамеру або смартфон, бажано, щоб був режим астрофотографії, то явище починає розкриватися в усій красі.

Також читайте: Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 07:30;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полярне сяйво мали змогу побачити харків’яни пізно увечері 19 квітня".