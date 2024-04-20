Полярне сяйво знову можна було спостерігати в Харкові (фото, відео)
Фото: Олена Нагорна
Полярне сяйво мали змогу побачити харків’яни пізно увечері 19 квітня.
Загальне глобальне інтегроване випромінювання енергії в північній півкулі ввечері перевищило 100 ГВт, що вважається дуже значною геомагнітною бурею, і близько 22:30 небо на кілька хвилин забарвилося в рожевий колір.
Щоб побачити полярне сяйво, треба дивитися на північ небосхилу. Бажано, щоб поряд не було вуличного освітлення. Якщо дивитися на полярне сяйво неозброєним оком, воно має вигляд темно-червоної димки над горизонтом. Але якщо знімати на фотокамеру або смартфон, бажано, щоб був режим астрофотографії, то явище починає розкриватися в усій красі.
Також читайте: Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: полярное сияние, северное сияние, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Полярне сяйво знову можна було спостерігати в Харкові (фото, відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2024 в 07:30;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Полярне сяйво мали змогу побачити харків’яни пізно увечері 19 квітня".