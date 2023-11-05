Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)
Рідкісне для України явище можуть спостерігати ввечері 5 листопада харків’яни – полярне сяйво.
Про це пише у фейсбуці астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов. За його словами, сяйво можна побачити на півночі небосхилу.
“Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій. Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400…1600 чи більше). З налаштуваннями поекспериментуйте, що б не було пересвіченого неба чи темного як смола”, – радить астроном.
Причина цього явища, пояснює експерт, – потужна геомагнітна буря. Вона пов’язана із бомбардуванням Землі викидом корональної маси, який стався на Сонці кілька днів тому.
Скриншоти: Володимир Кажанов
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: астроном, кажанов, полярное сияние, северное сияние, Украина, Харків;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рідкісне для України явище можуть спостерігати ввечері 5 листопада харків’яни – полярне сяйво.".