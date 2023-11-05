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Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)

Суспільство 19:39   05.11.2023
Олена Нагорна
Полярне сяйво над Україною. Харківський астроном пояснив причини (фото)

Рідкісне для України явище можуть спостерігати ввечері 5 листопада харків’яни – полярне сяйво.

Про це пише у фейсбуці астроном, лектор Харківського планетарію Володимир Кажанов. За його словами, сяйво можна побачити на півночі небосхилу.

“Якщо є можливість, знайдіть місце для спостереження, без світлового забруднення, подалі від ліхтарів вуличного освітлення і високих дерев чи будинків. Бажано, що б був вид на обрій. Якщо не бачите очима, спробуйте зробити фото смартфоном, налаштувавши зйомку з довгою експозицією, або встановіть фотоапарат на штатив та зробіть кілька знімків з довгою витримкою 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400…1600 чи більше). З налаштуваннями поекспериментуйте, що б не було пересвіченого неба чи темного як смола”, – радить астроном.

Причина цього явища, пояснює експерт, – потужна геомагнітна буря. Вона пов’язана із бомбардуванням Землі викидом корональної маси, який стався на Сонці кілька днів тому.


Скриншоти: Володимир Кажанов

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 19:39;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рідкісне для України явище можуть спостерігати ввечері 5 листопада харків’яни – полярне сяйво.".