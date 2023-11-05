Окупанти на Харківщині “вбили” телескоп і за безцінь розпродали оптику (відео)
Обсерваторія поблизу села Іванівка Чугуївського району Харківської області пробула в окупації п’ять місяців. Військові РФ жили в кабінетах науковців, рили окопи на території станції, а також крали та знищували обладнання, йдеться в репортажі “5 каналу”.
“Ось залишки розбитої апаратури ми маємо на жаль тут. Те, що було не так пошкоджене, більш менш цінне, ми забрали у Харків. Тобто ми постраждали більше не від військових дій, а від мародерства і такого відношення нелюдського до наукової бази”, – розповів директор науково-дослідного інституту астрономії ім. В. Н. Каразіна Вадим Кайдаш.
До повномасштабної війни вчені співпрацювали з космічним агентством NASA – досліджували астероїди та комети, йдеться у репортажі. Після окупації один із трьох найбільших в Україні телескопів – у неробочому стані: росіяни знищили всю електроніку та системи управління.
“Телескоп був відкритий під дією вологи протягом усього етапу окупації. Тому астрономічне покриття дзеркала, воно в неналежному стані. Потрібно переламінувати дзеркало, потрібно фактично заново його встановлювати”, – говорить Кайдаш.
Частину викрадених зі станції оптичних приладів науковці виявили на інтернет-аукціонах у російському Єкатеринбурзі. Їх продавали за ціною кількох кілограмів м’яса.
“Навіть ми намагалися купити, щоб були докази, але не сталося. Люди, які торгували цим, щось запідозрили”, – зазначає Кайдаш.
Тільки на відновлення телескопа потрібно 20 тисяч доларів, ще 10 мільйонів гривень – на інфраструктуру. Наразі всі спостереження на станції припинені. Тому вчені працюють із даними, отриманими до повномасштабної війни. Також інформацією активно допомагають іноземні колеги.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: астрономия, ивановка, обсерватория, окупація, Харків, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Листопада 2023 в 14:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обсерваторія поблизу села Іванівка Чугуївського району Харківської області пробула в окупації п’ять місяців. Військові РФ жили в кабінетах науковців, рили окопи на території станції, а також крали та знищували обладнання, йдеться в репортажі “5 каналу”.".