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Під Харковом поліція задокументувала руйнування унікального радіотелескопа

Світ 12:50   28.10.2022
Оксана Якушко
Під Харковом поліція задокументувала руйнування унікального радіотелескопа

Під час окупації на території дослідної обсерваторії у Чугуївському районі перебували російські військові, зафіксувала поліція Харківської області.

Перебували окупанти на території станції кілька місяців. Рили окопи та залишили чимало боєприпасів та залишків від них. А ще пошкодили наукове обладнання та зруйнували будівлі.

Слідчі разом із криміналістами за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області оглянули місця події. Зафіксували наслідки руйнувань та зібрали докази знаходження військових на території установи.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2022 в 12:50;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час окупації на території дослідної обсерваторії у Чугуївському районі перебували російські військові, зафіксувала поліція Харківської області.".