Під Харковом поліція задокументувала руйнування унікального радіотелескопа

Під час окупації на території дослідної обсерваторії у Чугуївському районі перебували російські військові, зафіксувала поліція Харківської області.

Перебували окупанти на території станції кілька місяців. Рили окопи та залишили чимало боєприпасів та залишків від них. А ще пошкодили наукове обладнання та зруйнували будівлі.

Слідчі разом із криміналістами за процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області оглянули місця події. Зафіксували наслідки руйнувань та зібрали докази знаходження військових на території установи.

Інформацію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.