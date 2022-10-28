Под Харьковом полиция задокументировала повреждение уникального радиотелескопа
Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные, зафиксировала полиция Харьковской области.
Находились оккупанты на территории станции несколько месяцев. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них. А еще повредили оборудование и разрушили здания.
Следователи вместе с криминалистами при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области осмотрели места происшествия. Зафиксировали последствия разрушений и собрали доказательства нахождения военных на территории учреждения.
Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 12:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные, зафиксировала полиция Харьковской области.".