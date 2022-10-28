Live
  • Пятница 28.10.2022
    • Харьков
  •   +9°С
  • USD 36.57
  • EUR 36.74
    • 🟢

Под Харьковом полиция задокументировала повреждение уникального радиотелескопа

Мир 12:50   28.10.2022
Оксана Якушко
Под Харьковом полиция задокументировала повреждение уникального радиотелескопа

Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные, зафиксировала полиция Харьковской области.

Находились оккупанты на территории станции несколько месяцев. Рыли окопы и оставили немало боеприпасов и остатков от них. А еще повредили оборудование и разрушили здания.

Следователи вместе с криминалистами при процессуальном руководстве Чугуевской окружной прокуратуры Харьковской области осмотрели места происшествия. Зафиксировали последствия разрушений и собрали доказательства нахождения военных на территории учреждения.

Информацию внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Читайте также: Под Харьковом россияне разбили обсерваторию, пострадал уникальный телескоп.

Автор: Оксана Якушко

Новости по теме:

13:40
С 31 октября в Харькове – отключение электроэнергии на три часа: график
21:51
Около 9 тыс га дна обмелели: как выглядит Оскольское водохранилище (видео)
21:10
Из-за ремонта пути на Салтовке трамваи №27 и 28 изменят маршрут
20:44
Смертельное ДТП в Харькове: пешеход перебегал дорогу в неположенном месте
20:19
444 километра дорог расчистили на деоккупированной Харьковщине

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Под Харьковом полиция задокументировала повреждение уникального радиотелескопа»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 28 октября 2022 в 12:50;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во время оккупации на территории опытной обсерватории в Чугуевском районе находились российские военные, зафиксировала полиция Харьковской области.".