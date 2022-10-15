Под Харьковом россияне разбили обсерваторию, пострадал уникальный телескоп.
Крупнейший в мире телескоп находится в катастрофическом состоянии, сообщил сотрудник Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины Михаил Сидорчук.
Обсерватория находилась возле села Волохов Яр, где оккупанты устроили огневую позицию и долго ее удерживали. Пять месяцев рашисты использовали обсерваторию как место дислокации, потому что в ней есть подземные коллекторы, автопарк, гаражи, склады, бытовая техника.
Теперь все имущество обсерватории разграблено и сокрушено. А еще после попадания в крышу там упали перекрытия до первого этажа (точно на пульт управления телескопом), отметил Михаил Сидорчук.
«Имеем катастрофу с национальным достоянием, крупнейшим в мире радиотелескопом декаметровых длин волн УТР-2 и строившимся до недавнего времени телескопом ГУРТ. Территория до сих пор не разминирована, уже более месяца после освобождения наши сотрудники не имеют права там работать», — рассказал ученый.
Читайте также: У Тимки все хорошо: сотрудники биофака полгода заботились о сурках в оккупацииКатегории: Общество, Украина, Харьков; Теги: обсерватория, радиотелескоп, телескоп, Харьков; Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире: подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости смотрите в Youtube, TikTok, и на Телеканале Simon
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2022 в 22:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под Харьковом россияне разбили обсерваторию, пострадал уникальный телескоп.".