Под Харьковом россияне разбили обсерваторию, пострадал уникальный телескоп.

Крупнейший в мире телескоп находится в катастрофическом состоянии, сообщил сотрудник Радиоастрономического института Национальной академии наук Украины Михаил Сидорчук.

Обсерватория находилась возле села Волохов Яр, где оккупанты устроили огневую позицию и долго ее удерживали. Пять месяцев рашисты использовали обсерваторию как место дислокации, потому что в ней есть подземные коллекторы, автопарк, гаражи, склады, бытовая техника.

Теперь все имущество обсерватории разграблено и сокрушено. А еще после попадания в крышу там упали перекрытия до первого этажа (точно на пульт управления телескопом), отметил Михаил Сидорчук.

«Имеем катастрофу с национальным достоянием, крупнейшим в мире радиотелескопом декаметровых длин волн УТР-2 и строившимся до недавнего времени телескопом ГУРТ. Территория до сих пор не разминирована, уже более месяца после освобождения наши сотрудники не имеют права там работать», — рассказал ученый.