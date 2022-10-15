Під Харковом росіяни розтрощили обсерваторію, постраждав унікальний телескоп
Найбільший у світі телескоп перебуває у катастрофічному стані, повідомив співробітник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України Михайло Сидорчук.
Обсерваторія знаходилася біля села Волохів Яр, де окупанти влаштували вогневу позицію і довго її утримували. Тривалий час (25.02 – 7.09.2022) рашисти використовували обсерваторію як місце дислокації, бо в ній є підземні колектори, автопарк, гаражі, склади, побутова техніка.
Тепер все майно обсерваторії розграбовано і розтрощено. А ще після влучення в дах там впали перекриття аж до першого поверху (точнісінько на пульт управління телескопом), зазначив Михайло Сидорчук.
«Маємо катастрофу з національним надбанням, найбільшим у світі радіотелескопом декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескопом ГУРТ, що будувався до недавнього часу. Територію досі не розміновано, вже понад місяць після визволення наші співробітники не мають права там працювати», – розповів науковець.
Читайте також: У Тимка все добре: співробітники біофаку півроку дбали про бабаків в окупаціїКатегорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: обсерватория, радиотелескоп, телескоп, Харків; Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі: підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новости дивіться у Youtube, TikTok, і на Телеканалі Simon
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 22:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під Харковом росіяни розтрощили обсерваторію, постраждав унікальний телескоп".