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Під Харковом росіяни розтрощили обсерваторію, постраждав унікальний телескоп

Суспільство 22:01   15.10.2022
Оксана Якушко
Під Харковом росіяни розтрощили обсерваторію, постраждав унікальний телескоп

Найбільший у світі телескоп перебуває у катастрофічному стані, повідомив співробітник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України Михайло Сидорчук.

Обсерваторія знаходилася біля села Волохів Яр, де окупанти влаштували вогневу позицію і довго її утримували. Тривалий час (25.02 – 7.09.2022) рашисти використовували обсерваторію як місце дислокації, бо в ній є підземні колектори, автопарк, гаражі, склади, побутова техніка.

Тепер все майно обсерваторії розграбовано і розтрощено. А ще після влучення в дах там впали перекриття аж до першого поверху (точнісінько на пульт управління телескопом), зазначив Михайло Сидорчук.

«Маємо катастрофу з національним надбанням, найбільшим у світі радіотелескопом декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескопом ГУРТ, що будувався до недавнього часу. Територію досі не розміновано, вже понад місяць після визволення наші співробітники не мають права там працювати», – розповів науковець.

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Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;
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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Жовтня 2022 в 22:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під Харковом росіяни розтрощили обсерваторію, постраждав унікальний телескоп".