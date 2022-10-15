Під Харковом росіяни розтрощили обсерваторію, постраждав унікальний телескоп

Найбільший у світі телескоп перебуває у катастрофічному стані, повідомив співробітник Радіоастрономічного інституту Національної академії наук України Михайло Сидорчук.

Обсерваторія знаходилася біля села Волохів Яр, де окупанти влаштували вогневу позицію і довго її утримували. Тривалий час (25.02 – 7.09.2022) рашисти використовували обсерваторію як місце дислокації, бо в ній є підземні колектори, автопарк, гаражі, склади, побутова техніка.

Тепер все майно обсерваторії розграбовано і розтрощено. А ще після влучення в дах там впали перекриття аж до першого поверху (точнісінько на пульт управління телескопом), зазначив Михайло Сидорчук.

«Маємо катастрофу з національним надбанням, найбільшим у світі радіотелескопом декаметрових довжин хвиль УТР-2 та телескопом ГУРТ, що будувався до недавнього часу. Територію досі не розміновано, вже понад місяць після визволення наші співробітники не мають права там працювати», – розповів науковець.