Оккупанты на Харьковщине «убили» телескоп и за бесценок распродали оптику

Обсерватория вблизи села Ивановка Чугуевского района Харьковской области пробыла в оккупации пять месяцев. Военные РФ жили в кабинетах ученых, рыли окопы на территории станции, а также воровали и уничтожали оборудование, говорится в репортаже «5 канала».

«Вот остатки разбитой аппаратуры мы имеем, к сожалению, здесь. То, что было не так повреждено, более-менее ценное, мы забрали в Харьков. То есть, мы пострадали больше не от военных действий, а от мародерства и такого отношения нечеловеческого к научной базе», — рассказал директор научно-исследовательского института астрономии им. В. Н. Каразина Вадим Кайдаш.

До полномасштабной войны ученые сотрудничали с космическим агентством NASA — исследовали астероиды и кометы, говорится в репортаже. После оккупации один из трех крупнейших в Украине телескопов — в нерабочем состоянии: россияне уничтожили всю электронику и системы управления.

«Телескоп был открыт, под действием влаги в течение всего этапа оккупации. Поэтому астрономическое покрытие зеркала, оно в ненадлежащем состоянии, нужно переламинировать зеркало, нужно, фактически заново его устанавливать», — говорит Кайдаш.

Часть похищенных со станции оптических приборов ученые нашли на интернет-аукционах в российском Екатеринбурге. Их продавали по цене нескольких килограммов мяса.

«Даже мы пытались купить, чтобы были доказательства, но не получилось. Люди, которые торговали этим, что-то заподозрили», — отмечает Кайдаш.

Только на восстановление телескопа нужно 20 тысяч долларов, еще 10 миллионов гривен — на инфраструктуру. Сейчас все наблюдения на станции приостановлены. Поэтому ученые работают с данными, полученными до полномасштабной войны. Также информацией активно помогают иностранные коллеги.

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