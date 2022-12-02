Стиралка, баги и зонтик. На Харьковщине нашли тайник рашистов с награбленным
Следователи обнаружили дома в пгт Вильча Чугуевского района, куда россияне сносили награбленное имущество, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.
Оккупанты так быстро убегали с Харьковщины, что не успели забрать награбленное имущество.
В этих домах не только большое количество бытовой техники, но и ворованная мебель, шампуры и зонты.
Также, в гараже был найден похищенный баги.
«Разыскиваем россиян-воров и настоящих владельцев найденного – если у вас похитили указанное имущество россияне, обращайтесь в ближайший отдел полиции», — говорит Болвинов.
Читайте также: Захотел быть «старостой» в оккупации: жителю Изюмщины сообщили о подозрении
Новости по теме:
Вы читали новость: «Стиралка, баги и зонтик. На Харьковщине нашли тайник рашистов с награбленным»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 18:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи обнаружили дома в пгт Вильча Чугуевского района, куда россияне сносили награбленное имущество, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".