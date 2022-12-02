Стиралка, баги и зонтик. На Харьковщине нашли тайник рашистов с награбленным

Следователи обнаружили дома в пгт Вильча Чугуевского района, куда россияне сносили награбленное имущество, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.





Оккупанты так быстро убегали с Харьковщины, что не успели забрать награбленное имущество.



В этих домах не только большое количество бытовой техники, но и ворованная мебель, шампуры и зонты.



Также, в гараже был найден похищенный баги.



«Разыскиваем россиян-воров и настоящих владельцев найденного – если у вас похитили указанное имущество россияне, обращайтесь в ближайший отдел полиции», — говорит Болвинов.