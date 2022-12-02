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Стиралка, баги и зонтик. На Харьковщине нашли тайник рашистов с награбленным

Общество 18:15   02.12.2022
Оксана Якушко
Стиралка, баги и зонтик. На Харьковщине нашли тайник рашистов с награбленным

Следователи обнаружили дома в пгт Вильча Чугуевского района, куда россияне сносили награбленное имущество, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Оккупанты так быстро убегали с Харьковщины, что не успели забрать награбленное имущество.

В этих домах не только большое количество бытовой техники, но и ворованная мебель, шампуры и зонты.

Также, в гараже был найден похищенный баги.

«Разыскиваем россиян-воров и настоящих владельцев найденного – если у вас похитили указанное имущество россияне, обращайтесь в ближайший отдел полиции», — говорит Болвинов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 декабря 2022 в 18:15;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Следователи обнаружили дома в пгт Вильча Чугуевского района, куда россияне сносили награбленное имущество, сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.".