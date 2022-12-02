Пралка, багі, парасолька. На Харківщині знайшли сховок награбованого рашистами

Слідчі виявили будинки у смт Вільча Чугуївського району, куди росіяни зносили награбоване майно, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.





Окупанти так швидко тікали з Харківщини, що не встигли забрати награбоване майно.



У цих будинках не тільки велика кількість побутової техніки, а й крадені меблі, шампури і парасольки.



Також у гаражі було знайдено викрадений баги.



«Розшукуємо росіян-злодіїв та справжніх власників знайденого – якщо у вас викрали вказане майно росіяни, звертайтесь до найближчого відділу поліції», – каже Болвінов.