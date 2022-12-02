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Пралка, багі, парасолька. На Харківщині знайшли сховок награбованого рашистами

Суспільство 18:15   02.12.2022
Оксана Якушко
Пралка, багі, парасолька. На Харківщині знайшли сховок награбованого рашистами

Слідчі виявили будинки у смт Вільча Чугуївського району, куди росіяни зносили награбоване майно, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

Окупанти так швидко тікали з Харківщини, що не встигли забрати награбоване майно.

У цих будинках не тільки велика кількість побутової техніки, а й крадені меблі, шампури і парасольки.

Також у гаражі було знайдено викрадений баги.

«Розшукуємо росіян-злодіїв та справжніх власників знайденого – якщо у вас викрали вказане майно росіяни, звертайтесь до найближчого відділу поліції», – каже Болвінов.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 18:15;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі виявили будинки у смт Вільча Чугуївського району, куди росіяни зносили награбоване майно, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.".