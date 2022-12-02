Пралка, багі, парасолька. На Харківщині знайшли сховок награбованого рашистами
Слідчі виявили будинки у смт Вільча Чугуївського району, куди росіяни зносили награбоване майно, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
Окупанти так швидко тікали з Харківщини, що не встигли забрати награбоване майно.
У цих будинках не тільки велика кількість побутової техніки, а й крадені меблі, шампури і парасольки.
Також у гаражі було знайдено викрадений баги.
«Розшукуємо росіян-злодіїв та справжніх власників знайденого – якщо у вас викрали вказане майно росіяни, звертайтесь до найближчого відділу поліції», – каже Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2022 в 18:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Слідчі виявили будинки у смт Вільча Чугуївського району, куди росіяни зносили награбоване майно, повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.".