Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)

Редкое для Украины явление могут наблюдать вечером 5 ноября харьковчане — полярное сияние.

Об этом пишет в Facebook астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов. По его словам, сияние можно увидеть на севере небосвода.

«Если есть возможность, найдите место для наблюдения, без светового загрязнения, подальше от фонарей уличного освещения и высоких деревьев или домов. Желательно, чтобы был вид на горизонт. Если не видите глазами, попробуйте сделать фото смартфоном, настроив съемку с длинной экспозицией, или установите фотоаппарат на штатив и сделайте несколько снимков с длинной выдержкой 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400…1600 или больше). С настройками поэкспериментируйте, чтобы не было пересвеченного неба или темного как смола», — советует астроном.

Причина этого явления, объясняет эксперт, — мощная геомагнитная буря. Она связана с бомбардировкой Земли выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад.



Скрины: Владимир Кажанов