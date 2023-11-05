Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)
Редкое для Украины явление могут наблюдать вечером 5 ноября харьковчане — полярное сияние.
Об этом пишет в Facebook астроном, лектор Харьковского планетария Владимир Кажанов. По его словам, сияние можно увидеть на севере небосвода.
«Если есть возможность, найдите место для наблюдения, без светового загрязнения, подальше от фонарей уличного освещения и высоких деревьев или домов. Желательно, чтобы был вид на горизонт. Если не видите глазами, попробуйте сделать фото смартфоном, настроив съемку с длинной экспозицией, или установите фотоаппарат на штатив и сделайте несколько снимков с длинной выдержкой 5, 10, 20 секунд (ISO 200. 400…1600 или больше). С настройками поэкспериментируйте, чтобы не было пересвеченного неба или темного как смола», — советует астроном.
Причина этого явления, объясняет эксперт, — мощная геомагнитная буря. Она связана с бомбардировкой Земли выбросом корональной массы, который произошел на Солнце несколько дней назад.
Скрины: Владимир Кажанов
Читайте также: Оккупанты на Харьковщине «убили» телескоп и за бесценок распродали оптику
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: астроном, кажанов, полярное сияние, северное сияние, Украина, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Полярное сияние над Украиной. Харьковский астроном объяснил причины (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 5 ноября 2023 в 19:39;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Редкое для Украины явление могут наблюдать вечером 5 ноября харьковчане — полярное сияние.".