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Потужне полярне сяйво спостерігають над Харковом (відео)

Репортаж 23:33   10.05.2024
Олена Нагорна
Потужне полярне сяйво спостерігають над Харковом (відео)

Ввечері 10 травня небо над багатьма країнами забарвилося у яскраві кольори полярного сяйва.

Цієї весни це рідкісне раніше для України явище можна спостерігати вже щонайменше втретє.

Як повідомляється на сайті spaceweatherlive.com, зараз відбувається дуже потужна магнітна буря рівня G4. Kp-індекс досяг 8. Полярне сяйво найближчим часом тільки посилюватиметься.

 

 

 

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Травня 2024 в 23:33;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ввечері 10 травня небо над багатьма країнами забарвилося у яскраві кольори полярного сяйва".