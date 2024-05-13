Магнітні бурі дарують полярні сяйва та впливають на зв’язок та електрику

Сліпучі полярні сяйва все частіше стали бачити в далеких від полюсів країнах. Однак сильні магнітні бурі, які спричиняють це неймовірне явище, порушать зв’язок на Землі, повідомляє CNN.

Центр, який є підрозділом Національної метеорологічної служби США, спостерігав умови сильної геомагнітної бурі у п’ятницю ввечері, що досягла рівня 5 із 5 балів. За даними центру, востаннє сонячна буря такої сили досягла Землі у жовтні 2003 року, що призвело до відключення електроенергії у Швеції та пошкодження силових трансформаторів у Південній Африці.

Такі бурі відбуваються, коли Сонце наближається до піка активності у своєму 11-річному циклі, відомому як сонячний максимум – все більш інтенсивні сонячні спалахи вириваються з вогняної кулі.

Підвищена сонячна активність викликає полярні сяйва, що танцюють навколо полюсів Землі, відомі як північне сяйво та південне сяйво, або полярне сяйво. Коли заряджені частки корональних викидів маси досягають магнітного поля Землі, вони взаємодіють із газами в атмосфері, створюючи різнокольорове світло на небі.

Центр прогнозування космічної погоди з середовища зафіксував кілька сильних спалахів, що походять від великого скупчення сонячних плям на поверхні Сонця. Скупчення в 17 разів більше за діаметр Землі.

Вчені також спостерігали принаймні 7 корональних викидів маси або великих хмар іонізованого газу, які називаються плазмою та магнітними полями, які вириваються із зовнішньої атмосфери Сонця та вивільняються від Сонця у напрямку Землі.

Шкала космічної погоди центру охоплює три категорії: сонячні спалахи, що викликають високочастотні відключення радіосигналу, геомагнітні бурі та бурі сонячної радіації.

За словами Шона Даля, координатора Центру прогнозування космічної погоди, нинішня сонячна активність здатна спричинити сонячну радіаційну бурю.

«Це справді має велике значення для деяких операцій із запуску ракет та супутникових операторів. Але зараз, наскільки ми розуміємо, немає нічого такого, з чим не можна було б впоратися. Потенціал для сильніших подій, звичайно, існує, і ми подивимося, чи він матеріалізується», – сказав Даль.

Геомагнітні бурі, викликані Сонцем в останні місяці, призвели до того, що полярні сяйва було видно в місцях, де їх рідко можна побачити, у тому числі на півдні, у Нью-Мексико, Міссурі, Північній Кароліні та Каліфорнії у Сполучених Штатах, а також на південному сході Англії та інших частинах світу. Сонячна буря викликала сліпуче південне полярне сяйво, що висвітлило небо над Новою Зеландією.

Залежно від місця розташування полярні сяйва не завжди можуть бути видно над головою, але потрібно стежити за горизонтом, оскільки вони також можуть викликати барвисте видовище.

Навіть якщо полярне сяйво не видно на небі, експерти центру рекомендують робити знімки неба на телефоні, оскільки на зображеннях може бути відображено те, що ви не побачите неозброєним оком.

Викиди корональної маси, спрямовані на Землю, можуть викликати геомагнітні бурі чи серйозні коливання магнітного поля Землі.

“Геомагнітні бурі можуть вплинути на інфраструктуру на навколоземній орбіті та на поверхні Землі, потенційно порушуючи зв’язок, електроенергетичну мережу, навігацію, радіо та роботу супутників”, – повідомляє Центр прогнозування космічної погоди. «(Центр) повідомив операторів цих систем, щоб вони могли вжити захисних заходів».

Коли прибувають корональні викиди маси, вони несуть власне магнітне поле, яке може зруйнувати лінії електропередач і викликати електричні струми, тому оператори відстежують будь-які ознаки такої активності, сказав Роб Стінберг, космічний вчений із Центру прогнозування космічної погоди.

За даними центру, тепер дослідники спостерігали лише три сильні геомагнітні бурі під час поточного сонячного циклу, який розпочався у грудні 2019 року.

Експерти центру кажуть, що вони «трохи стурбовані», але переважно тому, що такі події рідкісні.

Команда порівняла це з підготовкою до літнього шторму: тримайте під рукою батарейки та метеорологічне радіо на випадок відключення електроенергії, але наголосила, що людям не потрібно «робити щось незвичайне», щоб підготуватися до космічної погоди. Жодних перебоїв у роботі Інтернету чи мобільного зв’язку не очікується. На думку експертів центру, будь-які збої в роботі GPS не будуть тривалими, доки провайдери зможуть швидко приєднатися до супутникових сигналів.

Відстеження космічної погоди

Майже кожні 11 років Сонце переживає періоди низької та високої сонячної активності, що пов’язано з кількістю сонячних плям на його поверхні. Сильні та постійно мінливі магнітні поля Сонця керують цими темними областями, деякі з яких можуть досягати розмірів Землі або навіть більше.

Протягом сонячного циклу сонце переходитиме від спокійного періоду до інтенсивного та активного. Під час піка активності, що називається сонячним максимумом, магнітні полюси Сонця змінюються. Потім Сонце знову стихне під час сонячного мінімуму.

Очікується, що сонячний максимум досягне піку в середині-кінці 2024 року, але сонце залишатиметься активним ще кілька років після цього.

Команди Центру прогнозування космічної погоди використовують дані наземних та космічних обсерваторій, магнітні карти сонячної поверхні та ультрафіолетові спостереження зовнішньої атмосфери Сонця, щоб визначити, коли Сонце найімовірніше буде випускати сонячні спалахи, викиди корональної маси та коли буде інша космічна погода.

Матеріал, що відноситься від Сонця під час корональних викидів маси, може досягти Землі за 30–72 години. Він викликає геомагнітні бурі, які впливають на супутники та створюють електричні струми у верхніх шарах атмосфери та можуть впливати на електроенергію.

Шторми також впливають на схеми польотів комерційних авіакомпаній, яким наказано триматися якомога далі від полюсів Землі під час геомагнітних буровиків через втрату зв’язку або навігаційні можливості.

Екстремальні шторми траплялися і раніше, наприклад, той, який вивів з ладу енергосистему у Квебеку 1989 року, і подію Керрінгтона 1859 року. Останнє залишається найінтенсивнішою геомагнітною бурею, коли-небудь зареєстрованою, що викликає іскри та загоряння телеграфних станцій.

Якби така подія сталася сьогодні, вона могла б завдати збитків на трильйони доларів і вивести з ладу деякі електромережі на значний період.