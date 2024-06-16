В Харькове был слышен взрыв: Терехов сообщил, что место «прилета» выясняют

Взрыв был слышен в Харькове в 23:48.

Информацию об ударе подтверждает мэр Игорь Терехов. По его словам, данные о месте «прилета» КАБа уточняются — это пригород или окраина Харькова.

О пуске КАБа в направлении Харькова либо пригорода предупреждал начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник.