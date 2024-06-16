Ситуация на севере Харьковщины и Купянском направлении — Генштаб на 19:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Харьковском направлении российские захватчики дважды атаковали в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.
Силы обороны успешно отбили один штурм противника, еще один — продолжается. По Волчанским Хуторам вражеская авиация со стороны Белгорода нанесла два удара шестнадцатью неуправляемыми авиаракетами.
На Купянском направлении защитники сдерживают натиск врага у Берестового и Степовой Новоселовки. Там продолжаются два боестолкновения. По селу Пески-Радьковские нанесли удар управляемой авиабомбой, по Синьковке — шестнадцатью НАРами.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: генштаб, купянское направление, Харьков, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковском направлении российские захватчики дважды атаковали в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.".