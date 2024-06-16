Ситуация на севере Харьковщины и Купянском направлении — Генштаб на 19:00

На Харьковском направлении российские захватчики дважды атаковали в районе Волчанска, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 19:00.

Силы обороны успешно отбили один штурм противника, еще один — продолжается. По Волчанским Хуторам вражеская авиация со стороны Белгорода нанесла два удара шестнадцатью неуправляемыми авиаракетами.

На Купянском направлении защитники сдерживают натиск врага у Берестового и Степовой Новоселовки. Там продолжаются два боестолкновения. По селу Пески-Радьковские нанесли удар управляемой авиабомбой, по Синьковке — шестнадцатью НАРами.