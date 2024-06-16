Враг методично стачивает подразделения в Волчанске — ОТГВ «Харьков»
В Волчанске Харьковской области враг методично стачивает подразделения 138-й мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.
Атаки с участием подразделений указанной бригады, по его словам, продолжаются несколько дней подряд.
«Успеха они не имеют. Также враг сейчас пытается отвести потрепанные подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады и 83-й бригады десантно-штурмовых войск, которые потеряли боеспособность… Характер войны и боевых столкновений сейчас таков, что украинской артиллерии, в принципе, все равно, насколько хорошо подготовлена та или иная малая группа пехоты. Они отслеживаются с беспилотных летательных аппаратов, дается целеуказание и они уничтожаются в условиях городской застройки или того, что от нее осталось, если мы говорим о Волчанске», — рассказал Повх.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атаки, волчанск, повх, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 июня 2024 в 21:02;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Волчанске Харьковской области враг методично стачивает подразделения 138-й мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.".