Враг методично стачивает подразделения в Волчанске — ОТГВ «Харьков»

В Волчанске Харьковской области враг методично стачивает подразделения 138-й мотострелковой бригады Ленинградского военного округа, рассказал в эфире нацмарафона спикер ОТГВ «Харьков» Юрий Повх.

Атаки с участием подразделений указанной бригады, по его словам, продолжаются несколько дней подряд.

«Успеха они не имеют. Также враг сейчас пытается отвести потрепанные подразделения 25-й отдельной мотострелковой бригады и 83-й бригады десантно-штурмовых войск, которые потеряли боеспособность… Характер войны и боевых столкновений сейчас таков, что украинской артиллерии, в принципе, все равно, насколько хорошо подготовлена та или иная малая группа пехоты. Они отслеживаются с беспилотных летательных аппаратов, дается целеуказание и они уничтожаются в условиях городской застройки или того, что от нее осталось, если мы говорим о Волчанске», — рассказал Повх.